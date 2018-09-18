Водителя, из-за которого устроили погоню и стрельбу, оштрафовали на 1100 рублей

18 сентября одной из главных новостей в стране стало сообщение о беларусе, который на Audi с российскими номерами лихачил по Минску, а за ним гнались шесть экипажей ГАИ, один инспектор даже выстрелил два раза из табельного оружия. В итоге мужчина врезался в припаркованную машину на улице Жудро и его задержали. А сегодня, 19 сентября, в суде Фрунзенского района беларуса оштрафовали на 1102,5 рубля. Об этом сообщила пресс-секретарь Верховного суда Юлия Лясова.

65-летнего водителя «Ауди-80» признали виновным в нарушении статьи 23.4 Кодекса об административных правонарушениях. На трассе P28 (Минск-Молодечно) он не выполнил требование сотрудников ГАИ об остановке и поехал дальше в Минск. На основании статьи его оштрафовали на 45 базовых величин (1102,5 рубля).

Постановление может быть обжаловано в Минский городской суд через суд Фрунзенского района города Минска в течение десяти суток с момента его объявления лицу, привлекаемому к административной ответственности.

Читайте по теме: В Минске ГАИ гналась за Audi с российскими номерами и стреляла по ней [UPD]