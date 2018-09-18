

Водитель легковушки получил штраф более Br1,1 тыс. за попытку скрыться от сотрудников ГАИ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Верховного суда.

Суд Фрунзенского района Минска рассмотрел дело об административном правонарушении в открытом судебном заседании.

65-летний водитель "Ауди-80", который 18 сентября пытался скрыться от сотрудников ГАИ, получил серьезный штраф. Ему предстоит выплатить 45 БВ, что составляет Br1102,5. Постановление может быть обжаловано в течение 10 суток.

Как сообщалось, водитель, двигаясь по трассе Р28 Минск - Молодечно, возле деревни Лошаны Минского района не выполнил требование сотрудников ГАИ об остановке и продолжил движение в направлении столицы.

Преследование нарушителя продолжилось и на территории Минска. После задержания мужчина не смог пояснить причину неадекватного поведения и многочисленных нарушений ПДД. Права соответствующей категории у него есть, был трезв.