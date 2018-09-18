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Водитель "Ауди" получил штраф более Br1,1 тыс. за попытку скрыться от ГАИ

19.09.2018 17:51 — Разное | Аргументы и факты  
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Водитель "Ауди" получил штраф более Br1,1 тыс. за попытку скрыться от ГАИ
Фото из открытых источников


Водитель легковушки получил штраф более Br1,1 тыс. за попытку скрыться от сотрудников ГАИ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Верховного суда.

Водитель "Ауди" получил штраф более Br1,1 тыс. за попытку скрыться от ГАИ В Минске несколько экипажей ГАИ преследовали легковушку

Суд Фрунзенского района Минска рассмотрел дело об административном правонарушении в открытом судебном заседании.

65-летний водитель "Ауди-80", который 18 сентября пытался скрыться от сотрудников ГАИ, получил серьезный штраф. Ему предстоит выплатить 45 БВ, что составляет Br1102,5. Постановление может быть обжаловано в течение 10 суток.

Как сообщалось, водитель, двигаясь по трассе Р28 Минск - Молодечно, возле деревни Лошаны Минского района не выполнил требование сотрудников ГАИ об остановке и продолжил движение в направлении столицы.

Преследование нарушителя продолжилось и на территории Минска. После задержания мужчина не смог пояснить причину неадекватного поведения и многочисленных нарушений ПДД. Права соответствующей категории у него есть, был трезв.

Источник: БЕЛТА.
 

 
Теги: Минск
 
 
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65-летний водитель "Ауди-80", который 18 сентября пытался скрыться от сотрудников ГАИ, получил серьезный штраф. Ему предстоит выплатить 45 БВ, что составляет Br1102,5.
 
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