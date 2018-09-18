Быть востребованным и после 40: как бороться с эйджизмом

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Очень многие работодатели указывают пожелания к возрасту соискателей — до 40 лет. Почему так происходит, что нужно знать о специлистах среднего возраста и, главное, как оставаться востребованным, если вы подходите к «тревожной отметке» (или уже ее перешагнули), рассказала HR-менеджер инвестиционной компании Haxus Ксения Кручинина.

— Эйджизм — дискриминация человека на основании его возраста. Проявляется он в том, что работодатель готов воспринимать адекватно и сотрудничать лишь с теми людьми, кто соответствует некоему заранее установленному критерию возраста.

Ксения Кручинина

HR, рекрутер, специалист по построению отношений с персоналом компании Haxus

В современном обществе принято делить людей на следующие возрастные группы и категории:

Возраст Возрастной период 18−44 лет Молодость 44−60 лет Средний возраст 60−75 лет Пожилой человек 75−90 лет Старческий период 90+ лет Долгожитель

Медицина, уровень жизни, продукты питания улучшаются с каждым годом, соответственно человек лучше сохраняет свое здоровье и дольше живет.

В США и Европе люди после 40 лет считают свой возраст самым активным и лучшим — у них есть опыт, финансовая свобода, возможность наслаждаться жизнью и делать то, что хочется. Плюс карьера и семья, которые, к слову, формируются ближе к этим годам. В нашей культуре еще сильны советские отголоски, когда самым продуктивным возрастом считалось 25−35 лет, а после сорока — начиналась стадия угасания. Многие работодатели указывают пожелания к возрасту — до 40 лет.

Это эйджизм. У него есть много аспектов, но сейчас я хочу подробнее остановиться на двух основных:

1. Отношение социума и культурного кода страны к взрослению людей.

2. Внутреннее состояние человека и его способность противостоять или адаптироваться к тому культурному коду, в котором он живет.

Об отношении общества к тем, кому 40

Основные причины, по которым работодатели отдают предпочтение молодым специалистам, следующие:

1. Стоимость человека на рынке. В интернете полно шуток, что компании «ищут 20-летних, потому что не хотят платить». И это действительно одна из причин. Здесь важно помнить, что работы каждый год будет все меньше — и это актуальный тренд для всего мира. Если вас несколько месяцев не «покупают» за те деньги, что вы хотите, возможно рынок не готов предложить вам больше. Стоит проверить, не «умерла» ли ваша специальность и профессия на Западе. Потому что если она там «умерла», то и в нашей стране ей не долго осталось.

2. Мыслительные и умственные процессы. Наши способности к обучению и восприятию нового с возрастом слабеют — факт! Способности могут быть довольно сильными и развитыми, если предыдущие 20−30 лет вы их тренировали, и ваша карьера это подтверждает. А если вы сажали деревья, строили дом и растили детей (это хорошее жизненное достижение, но с точки зрения бизнеса — так себе), то будьте готовы, что вас обойдут те, кто все это время получал образование, развивал профессиональное сообщество, строил свой или чужой бизнес.



Фото с сайта fitness. imperia-br.ru

3. Скорость самого человека. Здесь я имею в виду скорость в самом широком смысле — необремененность семьей, готовность к командировкам и т.д. Например, Коля работал в компании два года и свои задачи выполнял за 3 дня. Но тут на работу взяли Сашу, который Колины задачи сделал за 2 часа. Какие перспективы у Коли?

4. Способность улавливать тренды и соответствовать современным требованиям делового человека (в первую очередь, навык пользоваться интернетом). То, какую информацию вы оттуда черпаете, либо помогает вам, либо «убивает» вас. На мой взгляд, очень важно быть в курсе, как и чем живут представители вашей профессии, отрасли, страны и мира. И не важно, кто вы по специальности — айтишник, плиточник, директор или смотритель зоопарка.

5. Внешний вид. Вам никто этого не скажет в лицо, но то, как вы выглядите, всегда имеет значение. Если в свои 40−60 лет вы отлично выглядите и ищете работу — то обязательно прикрепите свежее фото к CV. Если все-таки не очень — то быстрее приводите себя в порядок. Если сомневаетесь — поинтересуйтесь у того, кто скажет вам правду. Или обратитесь за честной консультацией к стилисту, сейчас подобные услуги вполне доступны.

6. Ориентация вперед в будущее, а не назад в прошлое. Приведу пример из своей семьи. Одни мои родственники никогда не возвращаются в прошлое, у них только планы, мечты, идеи (вне зависимости от возраста). Другие постоянно вспоминают, как было когда-то и что сейчас совсем не так. С первыми мне хочется все обсуждать, иногда планировать вместе, со вторыми приходится только слушать о давно минувшем. Угадайте, к кому мне больше нравится приезжать в гости?

7. Способность оставаться интересным, поддерживать диалог со всеми возрастными группами, особенно с младшими. В вас должно быть что-то, что интересно другим людям. И интересно не по вашему мнению, а по их:) Найдите актуальные темы для разговора или хобби. Пробуйте и экспериментируйте.



Фото с сайта robots.uz

Чтобы устранить любую из этих причин, от вас потребуются серьезные усилия. Если вы найдете в себе физические, эмоциональные и психологические ресурсы, то следующие лет 30 будете оставаться на плаву. Мне известны истории, когда и в 50+ лет люди были более счастливы, чем в 20. Но если к 40 годам вы подходите эмоционально и физически истощенным, потому что всю энергию растратили раньше, то шансов преодолеть новый возрастной барьер очень мало.

О внутреннем состоянии человека

Итак, вы подбираетесь к тревожной отметке. У каждого она своя — кто-то в 40 лет чувствует, что жизнь прошла, а кто-то и в 70 считает, что она только начинается. Что делать?

Во-первых, критически оценить себя:



Фото с сайта sputnik-georgia.ru

Внешность. Об этом подробно писала выше.

Об этом подробно писала выше. Здоровье. Раз в год необходимо проходить полное обследование. В интернете полно материалов, что нужно проверять, не поленитесь почитать и сделать.

Раз в год необходимо проходить полное обследование. В интернете полно материалов, что нужно проверять, не поленитесь почитать и сделать. Стиль. Проверьте, не атаковали ли вас бабушкины и дедушкины наряды. На мой взгляд, ярким примером прекрасного взросления является госпожа Хакамада. У мужчин с этим несколько попроще. Если он следит за собой (спорта много, еда здоровая, алкоголя мало), то ему уже гарантирован неплохой результат.

Физическая активность. В вашей жизни должен быть спорт и движение.

Если по какому-то из пунктов чувствуете неудовлетворенность — вы знаете, что делать.

Во-вторых, критически оценить свое окружение:

Молодежь. Отлично, когда в вашем в окружении есть люди, моложе вас на 5 или даже 30 лет. Это поможет вам понимать новые тренды и веяния. Главное, только их слушать, задавать вопросы и не перебивать. И уж тем более не учить как надо — они лучше знают:)

Отлично, когда в вашем в окружении есть люди, моложе вас на 5 или даже 30 лет. Это поможет вам понимать новые тренды и веяния. Главное, только их слушать, задавать вопросы и не перебивать. И уж тем более не учить как надо — они лучше знают:) Путешествия и совместные хобби. Путешествия, как и хобби, помогают развиваться и оставаться интересным в любом возрасте. И под путешествиями я подразумеваю новые страны и неожиданные поездки, а не отель в Турции, где вы отдыхаете уже шестой год подряд.

Путешествия, как и хобби, помогают развиваться и оставаться интересным в любом возрасте. И под путешествиями я подразумеваю новые страны и неожиданные поездки, а не отель в Турции, где вы отдыхаете уже шестой год подряд. Развивающие сообщества. Минск, Москва, Киев и другие крупные города бурлят мероприятиями и всякими ивентами. Сегодня можно легко найти то событие, место или группу, где вы будете расти и оставаться современным.

Минск, Москва, Киев и другие крупные города бурлят мероприятиями и всякими ивентами. Сегодня можно легко найти то событие, место или группу, где вы будете расти и оставаться современным. Обучение. Образование новых нейронных связей помогает нашему мозгу дольше оставаться активным, здоровым и здравым. Обучение — прекрасная возможность узнать что-то новое, обрести интересный круг знакомых и сделать себя востребованным на рынке труда. Можно начать с английского языка — это обязательный must have в современном мире.

В-третьих, критически оценить свою коммуникацию:

Подумать над темами, которые вы можете и готовы обсуждать.

которые вы можете и готовы обсуждать. Добавить мысли о будущем и планирование на 10 или даже 20 лет. И наоборот, уберите мысли о прошлом и воспоминания «как оно было раньше».

и планирование на 10 или даже 20 лет. И наоборот, уберите мысли о прошлом и воспоминания «как оно было раньше». Перестать давать советы, поучать окружающих, высказывать свое мнение, как просто старшего по возрасту. Это раньше шли к самому старому и самому умному, теперь идут просто к самому умному — к Google:) В наше время схема другая: у вас спрашивают, потому что ваше мнение интересно. А оно интересно, потому что вы сами интересны людям или заслужили их уважение.

поучать окружающих, высказывать свое мнение, как просто старшего по возрасту. В наше время схема другая: у вас спрашивают, потому что ваше мнение интересно. А оно интересно, потому что вы сами интересны людям или заслужили их уважение. Не акцентировать внимание на возрасте. Не использовать фразы и утверждения а-ля «я слишком стара для этого», «ну что вы старика просите, молодых что ли нет».

Можно сколько угодно возмущаться, почему у нас не так, как в Европе или США, где активно интегрируют людей среднего возраста в мир молодых и прогрессивных слоев населения — через специализированные программы, через создание рабочих мест и т.д. И можно надеяться и ждать, что это вскоре придет к нам. Но, как мне кажется, в нашем окружении единственный способ оставаться активным, востребованным, интересным — помочь себе самостоятельно.