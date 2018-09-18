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"Абсолютная беспощадность". В Минске покажут провокационный новый фильм Ларса фон Триера

19.09.2018 18:10 — Разное | Tut.by  
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Впервые показанный в рамках Каннского кинофестиваля-2018, новый фильм Ларса фон Триера «Дом, который построил Джек» увидят и в Минске. Белорусская премьера фильма пройдет в рамках внеконкурсной секции ММКФ «Лiстапад».


Автор картин «Рассекая волны», «Танцующая в темноте», «Догвилль», «Антихрист», «Нимфоманка: Часть 1» и «Нимфоманка: Часть 2» на этот раз рассказал историю о серийном убийце, которая стала очередной сенсацией мастера кинопровокаций.

«Дом, который построил Джек», где палачи и жертвы оказываются на одной моральной ступени, а искусство приравнено преступлению, знаменовало возвращение режиссера на каннскую «красную дорожку», причем возвращение с дерзким ответом обществу потреблениия.

После пресс-конференции, посвященной премьере фильма «Меланхолия» на Каннском кинофестивале, из-за обвинений в сочувствии нацистам Ларс фон Триер был объявлен персоной нон грата. В Канны он вернулся с очередным вызовом общественному мнению, конъюнктуре и тенденциям, связанным в том числе с движением за женское равноправие в кино. Мировая премьера «Дома, который построил Джек» показала, что Триер остался бунтарем и, возможно, единственным в мировом кинематографе классиком, чья скандальная репутация не мешает оставаться лидером мирового киноистеблишмента.

— Новый фильм Ларса фон Триера может также выглядеть попыткой разобраться с собственными демонами. Здесь радикальный киноязык, абсолютная беспощадность, причем в первую очередь к самому себе, провокационное доскональное живописание людей, чьи жизненные принципы лежат «по ту сторону добра и зла», — говорит программный директор фестиваля Игорь Сукманов. — В этом искусство фон Триера — его кино никого не оставляет равнодушным: одних оно восхищает, других отталкивает. Та часть публики, которая спешит обвинить режиссера в жестокости, упускает из виду, что фильм датчанина насквозь ироничен, и что бесчеловечный триллер, которым нас всех пугают, является прежде всего сатирой на тему современного мироустройства. Через художественную форму режиссер сканирует человеческую сущность и двойственную природу искусства, что делает его равновеликим, например, Ингмару Бергману.

Полный график кинопремьер

 
Теги: Минск
 
 
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Фильм "Дом, который построил Джек" - впервые он был представлен в Каннах - будет показан на 25-м Минском международном кинофестивале в секции "Мастер-класс"
 
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