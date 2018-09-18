

Валерий Карбалевич. Фото: DW

«Спокойно выходи и стреляй. Не суетитесь, это ж первая гонка. Главное — не суетиться. Если хотите, я могу там, где вот скажут, стать на рубеже. Флагом буду размахивать. Хотите, буду бегать где-то там туда-сюда через всю трассу».

«Мы с Азаренко вместе начинали в теннис играть. Она пацаночкой была и за Тетериным бежала: покажите, как президент в теннис играет. Я говорил: «Сергей, булочки ей отнеси, покорми».