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Разыскиваются потерпевшие от действий лжесвященника «отца Александра»

19.09.2018 17:40 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Устанавливаются потерпевшие от действий лжесвященника.

По информации УВД Брестского облисполкома, в белорусской столице был задержан лжесвященник «отец Александр».

Открыть бизнес, собрать деньги на церковь и снять порчу: в Минске задержан лжесвященник (читать далее).

Разыскиваются потерпевшие от действий лжесвященника «отца Александра»Фото: uvd.brest.gov.by

Мужчина обманным путем завладевал деньгами и ювелирными украшениями граждан.

Установлено, что лжесвященник осуществлял противоправные действия на всей территории Беларуси.

Пострадавших от действий данного человека просят обратиться по телефону 102. 

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Устанавливаются потерпевшие от действий лжесвященника. По информации УВД Брестского облисполкома, в белорусской столице был задержан...
 
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