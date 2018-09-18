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Разыскиваются потерпевшие от действий лжесвященника «отца Александра»
Новости Беларуси. Устанавливаются потерпевшие от действий лжесвященника.
По информации УВД Брестского облисполкома, в белорусской столице был задержан лжесвященник «отец Александр».
Фото: uvd.brest.gov.by
Мужчина обманным путем завладевал деньгами и ювелирными украшениями граждан.
Установлено, что лжесвященник осуществлял противоправные действия на всей территории Беларуси.
Пострадавших от действий данного человека просят обратиться по телефону 102.
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Новости Беларуси. Устанавливаются потерпевшие от действий лжесвященника. По информации УВД Брестского облисполкома, в белорусской столице был задержан...
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