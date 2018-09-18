В Нью-Йорке с нетерпением ждут открытия музея иллюзий

Новости США. Невероятные размеры и формы, поражающие воображение приёмы и удивительные превращения: жители и гости Нью-Йорка с нетерпением ждут открытия музея иллюзий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Экспозиция распахнёт свои двери уже 20 сентября, и посетители смогут в полной мере насладиться «волшебными» явлениями, а также разгадать их тайны.





Первая подобная выставка была открыта в 2015 году в Хорватии. Публике настолько понравились представленные экспонаты, что организаторы решили открыть такие музеи и в других городах мира.