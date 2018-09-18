Проект «Я вижу!» представил рецепты самых полезных для зрения блюд

19 сентября в Минске прошел необычный кулинарный мастер-класс от благотворительного проекта «Я вижу!». Врач-офтальмолог, диетолог и профессиональный повар рассказали, как заботиться о здоровье глаз с помощью правильно подобранного рациона, и поделились секретами приготовления несложных и при этом полезных для зрения блюд. Мастер-класс организован в рамках стартовавшей недавно социальной информационной кампании «Я вижу все, потому что питаюсь правильно!».

С сентября проект «Я вижу!», реализуемый Белорусским детским фондом и компанией velcom при поддержке Брестского облисполкома и Министерства здравоохранения Беларуси, возобновил свою деятельность в сельских школах Брестской области после перерыва на летние каникулы. Мобильные офтальмологические бригады начали свою работу в Жабинковском районе. После этого эстафету принял Пружанский район – в нем осмотры пройдут по 28 сентября. А с 1 октября бригады врачей-офтальмологов продолжат выезды в сельские школы Березовского, Ганцевичского и Ляховичского районов.

«Забота о здоровье детей – одна из приоритетных задач Белорусского детского фонда. «Я вижу!» – это значимый медицинский проект нашей организации, который позволяет оказывать действенную помощь большому количеству детей, – сообщил директор Белорусского детского фонда Александр Трухан. – Реализуя этот проект, мы стремимся сделать диагностическую помощь врачей-офтальмологов более доступной для детей, проживающих в сельской местности: врачи приезжают непосредственно в те населенные пункты, где дети живут и учатся. Эффект этой помощи огромный, ведь чем раньше будут выявлены врачами нарушения зрения, тем раньше их можно лечить и не допустить серьезных патологий. Но еще одной важной составляющей проекта является информационная работа по профилактике нарушений зрения. Важно понимать и взрослым, и детям, что некоторые заболевания органов зрения можно предупредить, соблюдая несложные правила питания и делая регулярно зарядку для глаз. Мы надеемся, что проект «Я вижу!» еще раз обратит внимание взрослых на заботу о здоровье детей в целом».

Помимо оказания непосредственной офтальмологической помощи учащимся в школах, значимой составляющей проекта «Я вижу!» является профилактика заболеваний зрения. Его организаторы стремятся донести до как можно большего количества жителей Беларуси необходимость заботиться о собственном зрении, знакомя их с доступными каждому способами сохранить здоровье глаз – от несложной зрительной гимнастики до правильно подобранного рациона.

«Уже третий год подряд проект «Я вижу!» организует работу мобильных офтальмологических бригад в сельских школах различных регионов Беларуси – Могилевской, Гомельской, а теперь и Брестской. За это время более 30 тысяч детей получили необходимую, но не всегда доступную им помощь квалифицированных врачей-офтальмологов, а до конца этого года их станет еще больше. Новая социальная информационная компания позволяет расширить проект на жителей городов и заостряет внимание на предотвращении нарушений зрения – с помощью как игровой зарядки, так и грамотно организованного питания», – прокомментировал начальник отдела корпоративных коммуникаций velcom Николай Бределев.

В рамках социальной информационной кампании «Я вижу все, потому что питаюсь правильно!» жители Минска и городов Брестской области уже имели возможность узнать о том, какие продукты и в каких сочетаниях наиболее полезны для поддержания остроты зрения. А участники состоявшегося в кулинарной студии Le Gourmet мастер-класса научились готовить из этих продуктов – таких как рыба, морковь, спаржевая фасоль, тыква, творог, орехи – несколько несложных и вкусных блюд: от запеченной с овощами скумбрии до творожно-тыквенной запеканки и освежающих напитков. Им помогали шеф-повар кулинарной студии Le Gourmet Алексей Редько, специалист по диетологии и нутрициологии, преподаватель школы здорового питания и врач-терапевт Анастасия Уласевич и врач-офтальмолог УЗ «Брестская детская областная больница», ведущий офтальмолог проекта «Я вижу!» Кристина Беляничева.

«В вопросе сохранения хорошего зрения питание играет далеко не последнюю роль. Несбалансированный рацион, недостаточное потребление овощей, зелени, фруктов, любовь к нездоровым перекусам способны привести ко многим проблемам – от пониженного тонуса глазной мышцы и синдрома сухого глаза до нарушений в обменных процессах сетчатки и других не менее серьезных последствий. Меню, которое мы разработали для этого мастер-класса состоит из полезных для зрения продуктов. Причем приготовить их дети могут вместе с родителями или даже самостоятельно – и через такие несложные действия воспитать в себе осознанное отношение к заботе о собственном зрении и правильном питании в целом», – отметила Кристина Беляничева, врач-офтальмолог УЗ «Брестская детская областная больница», ведущий офтальмолог проекта «Я вижу!».

С 2016 года проект «Я вижу!» охватил три региона Беларуси – Могилевскую, Гомельскую и Брестскую области. Число детей, получивших диагностическую помощь, в настоящий момент приближается к 31 тыс. Общая статистика за 2,5 года реализации проекта в цифрах: у 32,73% школьников выявлены различные патологии зрения. Более чем половину этих случаев – 54,38% – составляют нарушения, которые удалось диагностировать впервые именно благодаря обследованию офтальмологами мобильных бригад.

В 2018 году на первом этапе проекта «Я вижу!» выездными бригадами офтальмологов были обследованы 5835 учащихся 66 средних школ Брестской области – в Малоритском, Каменецком и Кобринском районах. У 2373 детей были обнаружены патологии зрения, 665 детей нуждались в очковой коррекции, 16 школьников были направлены на лечение в стационар, 60 получили направления на дополнительное обследование.

В сентябре в Жабинковском районе врачи провели диагностику зрения у 743 детей в 7 школах. У 274 детей выявили патологию, при этом у 201 из них диагноз был установлен впервые. Офтальмологи выписали 68 рецептов на очки, отправили 2 детей на дополнительное обследование, а 1 ребенка – на консервативное лечение.