"Калашников" поставит Росгвардии новые комплексы для разгона толпы

Росгвардия получит до конца 2018 года десять комплексов «Стена», которые предназначены для защиты от «агрессивно настроенных групп населения». Об этом сообщает РИА «Новости».

Комплекс построен концерном «Калашников» на базе грузовика КамАЗ. Его кабина обшита стальными листами, на окнах установлены железные решетки.

На шасси грузовика установлена специальная система, которая способна трансформироваться в стену, снабженную с небольшими бойницами. Максимальная длина стены — 7,5 м, переход в рабочее состояние занимает три с половиной минуты. Длина заграждения подгоняется по ширине улицы так, что несколько машин могут перекрыть ее целиком.



Фото: Концерн «Калашников»

Такой автомобиль первого поколения тестировался московским ОМОНом во время чемпионата мира по футболу в России. Автомобиль дежурил на улицах, но в его использовании не возникло необходимости. По результатам испытаний, разработчики решили отказаться от водомета, чтобы избежать излишнего травматизма людей.



Фото: Концерн «Калашников»



Фото: Концерн «Калашников»

На машине установлены средства фото- и видеофиксации, стробоскопы и «средства звукового давления». Если нарушители порядка применят бутылки с зажигательной смесью, комплекс может потушить себя сам.