Лучшим инспекторам ГАИ области вручили ключи от новых патрульных автомобилей

В преддверии предстоящих значимых событий республиканского и областного значения на Госавтоинспекцию Брестской области ложится большая ответственность по обеспечению безопасности дорожного движения во время проведения различного рода мероприятий, а также по сопровождению Высших должностных лиц, иностранных делегаций на территории обслуживания.



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С целью внедрения и использования современных технических средств, повышения уровня оснащенности подразделений ГАИ МВД Республики Беларусь, улучшения качества исполнения служебных обязанностей инспекторского состава дорожно-патрульной службы, за счет бюджетных средств, на вооружение ГАИ УВД Брестского облисполкома поступили 6 автомобилей марки "Школа-Октавия", 2018 года выпуска.



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19 сентября 2018 года председатель Брестского областного исполнительного комитета Лис Анатолий Васильевич в торжественной обстановке вручил ключи от новых автомобилей лучшим сотрудникам подразделений Госавтоинспекции области.



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С напутствующими словами в адрес инспекторского состава ГАИ УВД выступил начальник УВД Брестского облисполкома генерал-майор милиции Астрейко Александр Вячеславович.



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После торжественной церемонии председатель Брестского облисполкома ознакомился с автопарком Госавтоинспекции и лично оценил технические характеристики новых автомобилей ГАИ .



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