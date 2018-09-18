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Лучшим инспекторам ГАИ области вручили ключи от новых патрульных автомобилей

19.09.2018 18:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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В преддверии предстоящих значимых событий республиканского и областного значения на Госавтоинспекцию Брестской области ложится большая ответственность по обеспечению безопасности дорожного движения во время проведения различного рода мероприятий, а также по сопровождению Высших должностных лиц, иностранных делегаций на территории обслуживания. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58990.php

Лучшим инспекторам ГАИ области вручили ключи от новых патрульных автомобилей

С целью внедрения и использования современных технических средств, повышения уровня оснащенности подразделений ГАИ МВД Республики Беларусь, улучшения качества исполнения служебных обязанностей инспекторского состава дорожно-патрульной службы, за счет бюджетных средств, на вооружение ГАИ УВД Брестского облисполкома поступили 6 автомобилей марки "Школа-Октавия", 2018 года выпуска.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58990.php

Лучшим инспекторам ГАИ области вручили ключи от новых патрульных автомобилей


19 сентября 2018 года председатель Брестского областного исполнительного комитета Лис Анатолий Васильевич в торжественной обстановке вручил ключи от новых автомобилей лучшим сотрудникам подразделений Госавтоинспекции области.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58990.php

Лучшим инспекторам ГАИ области вручили ключи от новых патрульных автомобилей


С напутствующими словами в адрес инспекторского состава ГАИ УВД выступил начальник УВД Брестского облисполкома генерал-майор милиции Астрейко Александр Вячеславович.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58990.php

Лучшим инспекторам ГАИ области вручили ключи от новых патрульных автомобилей


После торжественной церемонии председатель Брестского облисполкома ознакомился с автопарком Госавтоинспекции и лично оценил технические характеристики новых автомобилей ГАИ.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58990.php

Лучшим инспекторам ГАИ области вручили ключи от новых патрульных автомобилей


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58990.php

Лучшим инспекторам ГАИ области вручили ключи от новых патрульных автомобилей

 
 
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В преддверии предстоящих значимых событий республиканского и областного значения на Госавтоинспекцию Брестской области ложится большая ответственность по...
 
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