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Лучшим инспекторам ГАИ области вручили ключи от новых патрульных автомобилей
19.09.2018 18:52 — Разное | Виртуальный Брест
В преддверии предстоящих значимых событий республиканского и областного значения на Госавтоинспекцию Брестской области ложится большая ответственность по обеспечению безопасности дорожного движения во время проведения различного рода мероприятий, а также по сопровождению Высших должностных лиц, иностранных делегаций на территории обслуживания.
С целью внедрения и использования современных технических средств, повышения уровня оснащенности подразделений
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В преддверии предстоящих значимых событий республиканского и областного значения на Госавтоинспекцию Брестской области ложится большая ответственность по...
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