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Это тенденция или частные случаи? К вопросу о блокировании сквозных проездов в Бресте

19.09.2018 18:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Все мы так или иначе пытаемся защитить от чужаков личное пространство. В квартирах двери со сложными замками, в подъездах домофоны. Иногда подобные вещи ограничивают больше нашу свободу действий, чем посторонних, но мы миримся и ставим всё больше и больше подобных ограничений, до тех пор, пока это не начинает выходить за рамки разумного.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58988.php

Это тенденция или частные случаи? К вопросу о блокировании сквозных проездов в Бресте

Буквально на днях инициативные жильцы перекрыли проезд через свой двор с ул. Пионерской на боковой проезд ул. Московской.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58988.php

Это тенденция или частные случаи? К вопросу о блокировании сквозных проездов в Бресте

Тут часто ездили те, кто не хотел стоять в пробке на Пионерской в час пик. И обратная ситуация имела место быть, со стороны Московской можно было вырулить в сторону Пионерской и даже Высокой. Сейчас это невозможно. Учитывая, что разворот на Зелёной сейчас запрещён, можно пожалеть тех, кто оказался отрезан от подобной возможности, там таковых немало. Особенно ощутим этот "удар под дых" именно сейчас, когда активно продолжается ремонт путепровода Кобринский мост. Как результат - дополнительные затруднения в движении на нём же. Переложили проблему с одних плеч на другие, получается. Можно, правда, ещё и по Фруктовой вырулить, местные наверняка более терпеливые и готовы предоставить проезды всем желающим.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58988.php

Это тенденция или частные случаи? К вопросу о блокировании сквозных проездов в Бресте

Ладно, давайте посмотрим чего лишилась обратная сторона. А ничего - они в выигрыше. Выехать можно как на Московскую (через Пионерскую), так и на Высокую и куда угодно фактически. Сплошные плюсы - учитывая, что трафик снизился многократно во дворе. Но стоят ли такие удобства подобных действий по отношению к соседям по домам?


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58988.php

Это тенденция или частные случаи? К вопросу о блокировании сквозных проездов в Бресте

С двух сторон установлены соответствующие знаки - движение запрещено. Сами по себе они являются достаточным основанием для того, чтобы водитель, соблюдающий ПДД не пользовался сквозным проездом.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58988.php

Это тенденция или частные случаи? К вопросу о блокировании сквозных проездов в Бресте

Как быть автомобилям специального назначения? Хороший вопрос... Пожарный автомобиль может быть и проедет, у них там автомобили высокие, а вот скорая - нет. Газовики тоже не факт. Милиция пройдётся пешочком, если что. В целом придётся просто иметь в виду и заезжать с соответствующей стороны при существенной необходимости.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58988.php

Это тенденция или частные случаи? К вопросу о блокировании сквозных проездов в Бресте

А вот что сегодня нам прислал читатель:

Скорая вынуждена выезжать по вызову по дворовому газону между домами 90 и 94 по проспекту Машерова.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58988.php

Это тенденция или частные случаи? К вопросу о блокировании сквозных проездов в Бресте

Межквартальный проезд забаррикадирован бетонными тумбами-цветочницами, а ближайший выезд на Машерова с Кирова.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58988.php

Это тенденция или частные случаи? К вопросу о блокировании сквозных проездов в Бресте

Ещё можно вспомнить вот этот материал, тоже определённого рода неудобства друг другу. Так как же поступать? Ограничивать или нет?

 
 
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Все мы так или иначе пытаемся защитить от чужаков личное пространство. В квартирах двери со сложными замками, в подъездах домофоны. Иногда подобные вещи...
 
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