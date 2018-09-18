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Срок санации Пинского винодельческого завода продлен на год
19.09.2018 18:52 — Разное | Виртуальный Брест
Срок санации ОАО "Пинский винодельческий завод" продлен на год, сообщили БЕЛТА в пресс-службе экономического суда Брестской области.
Завод признан экономически несостоятельным в марте 2017 года. Срок санации был установлен до 14 сентября 2018-го.
В суде 13 сентября управляющий от имени собрания кредиторов заявил ходатайство о продлении срока санации ОАО на 12 месяцев. Он указал, что платежеспособность должника не восстановлена, однако предприятие значительно повысило эффективность своей работы и есть основания полагать, что в конечном итоге цели санации могут быть достигнуты.
Принимая во внимание решение собрания кредиторов, суд утвердил изменения в план санации завода и удовлетворил ходатайство. Срок санации продлен до 14 сентября 2019 года. Предполагается, что это приведет к увеличению общей суммы удовлетворенных требований кредиторов.
Судебное заседание по рассмотрению отчета управляющего по итогам санации ОАО назначено на 12 сентября 2019 года.
Определение суда о продлении срока санации не вступило в законную силу и может быть обжаловано (опротестовано).
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Срок санации ОАО "Пинский винодельческий завод" продлен на год, сообщили БЕЛТА в пресс-службе экономического суда Брестской области. Завод признан экономически...
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