Питание, вакцины, стройматериалы, чек на миллион долларов. Кому и как помогает Беларусь

Беларусь поставит в Венесуэлу 500 тонн сухого цельного молока на безвозмездной основе из-за сложной экономической ситуации в Боливарианской республике. TUT.BY вспомнил, каким странам и в каких случаях помогала Беларусь гуманитарной помощью — и не только товарами первой необходимости, медикаментами или продуктами питания, стройматериалами, но и деньгами.



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В Венесуэле уже несколько лет продолжается экономический кризис. Фото: Reuters

Беларусь уже не в первый раз оказывает гуманитарную помощь Венесуэле. В декабре 2010 года Венесуэла пострадала от сильного наводнения, вызванного проливными дождями, от которого погибли по меньшей мере 34 человека, получили ущерб более 100 тысяч человек, в стране были зафиксированы вспышки эпидемий. Беларусь отправила в Венесуэлу палатки, одеяла, консервы, мыло, детское питание, кровати и другие вещи первой необходимости. Стоимость гуманитарного груза составила около 200 тысяч долларов, затраты на транспортировку оценивались в сумму порядка 400 тысяч долларов.

А в 2016 году по поручению президента Беларуси Александра Лукашенко в рамках оказания безвозмездной помощи в Венесуэлу доставили фармацевтической продукции на общую сумму 805 тысяч долларов.

Военные действия

Югославия

Весной 1999 года начались бомбардировки силами НАТО Союзной Республики Югославия из-за войны в Косово. За время бомбардировок погибли свыше 1700 гражданских лиц, в том числе почти 400 детей, порядка 10 тысяч были серьезно ранены. Правительством Беларуси было принято отправить в Югославию гуманитарный конвой с продуктами питания и непродовольственными товарами.

Россия

Летом 1999 года в Дагестане разгорелся военный конфликт в связи с вторжением боевиков-«ваххабитов» из Чечни. За время военных действий были убиты около 2,5 тысячи человек, многие были вынуждены бежать. Беларусь тогда направила в Дагестан все, что смогла собрать в качестве гуманитарной помощи за короткий срок, — бинты, кетгут, медикаменты, детскую и взрослую обувь и одежду, одеяла и продукты питания.

Ливан

В 2006 году в Ливане началась «Июльская война» — вооруженное столкновение между Израилем и радикальной шиитской группировкой «Хезболла», контролировавшей южные районы Ливана. Боевые действия длились 34 дня, но за это время погибло более тысячи мирных жителей Ливана, более 4 тысяч — ранены, а многие были вынуждены бежать из зоны боевых действий. В сентябре в Беларуси было принято решение оказать гуманитарную помощь Ливану. В страну были отправлены 5 тысяч одеял, 20 палаток, 30 тысяч банок тушенки и 10 тысяч банок гречневой каши с говядиной. Общая стоимость гуманитарной помощи Ливану составила около 140 тысяч долларов.

Южная Осетия

На следующий день после окончания Пятидневной войны в Южной Осетии (вооруженного конфликта между Южной Осетией, Абхазией и Россией с одной стороны, и Грузией — с другой) правительство Беларуси приняло решение оказать гуманитарную помощь. В Южную Осетию были доставлены 44 тысячи банок тушенки, 22,5 тысячи банок сгущенки, по 10 тонн сахара и сухого молока, 10 тонн мыла и 2 тысячи одеял — всего на сумму около 215 тысяч долларов.



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Раздача гуманитарной помощи (не белорусской) в столице Южной Осетии Цхинвале. 16 августа 2018 года. Фото: Reuters

Сирия и Ирак

Весной 2015 года, когда «Исламское государство» захватывало все новые и новые области Ирака и Сирии, Беларусь направила гуманитарную помощь в эти страны. В Иракский Курдистан доставили передвижные дизельные электростанции, палатки, одеяла, мясные консервы, широкий перечень различных лекарственных средств. В состав гуманитарной помощи для Сирии вошли продукты питания, в том числе консервы для питания детей раннего возраста, сухие молочные смеси, пшеничная мука, сухое цельное молоко. Общая стоимость груза составила порядка 400 тысяч долларов.

В 2016 году Сирия получила от Беларуси более 45 тонн пищевых продуктов, медикаментов, дезинфицирующих средств, детской одежды и обуви.

В 2017 году в Сирию отправился еще один гуманитарный груз из Беларуси — три самосвала МАЗ; 21 тысяча пачек сухой молочной смеси для детей, 25 тысяч банок тушенки, детская одежда и обувь. Стоимость этого груза составила примерно 270 тысяч долларов.

Украина

Беларусь отправляла гуманитарные конвой в Украину дважды. В 2017 году Украина получила от Беларуси туалетное мыло, стиральный порошок, туалетную бумагу, зубную пасту, растительное масло, сахар, дрожжи — всего на сумму чуть более 62 тысяч долларов.



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Отправка гуманитарной помощи в Украину, 2018 год. Фото: МЧС

В 2018 году Беларусь отправила 7,5 тысячи банок тушенки, более 4 тонн рапсового масла и еще 2,5 тонны сахара, а также более 20 тонн муки, макарон и гречки. Также Украина получила 450 комплектов ученической мебели, 150 школьных шкафов для книг и 88 холодильников. Стоимость гуманитарной помощи составила около 80 тысяч долларов .

Природные катаклизмы

Турция

17 августа 1999 года в Турции произошло крупнейшее за последние десятилетия землетрясение. По официальным данным, из-за Измитского землетрясения погибли 17 217 человек, более 43 тысяч были ранены, около 600 тысяч остались без крова. Беларусь направила в Турцию 4 тысячи одеял, 44 многоместные палатки, 4 переносные электростанции, а также 28 тысяч упаковок анальгина и более 34 тысяч упаковок верапамила.

Осенью 2011 года в Турции произошло еще два разрушительных землетрясения, в результате которых погибли 644 человека, более 2 тысяч домов были разрушены. Беларусь отправила в Турцию 14 тонн гуманитарного груза — утепленные палатки для проживания в зимних условиях.

Таджикистан

В 1999 году в результате проливных дождей на Таджикистане произошло наводнение и сход селевых потоков. Беларусь направила в страну тысячу одеял и 11 тонн пищевых концентратов.

Зимой 2008 на Таджикистан обрушились сильные заморозки. Беларусь отправила в Таджикистан гуманитарную помощь — две дизельные передвижные электростанции, теплые одеяла и 10 тысяч банок «тушенки», всего на сумму около 190 тысяч долларов.

Получал Таджикистан гуманитарную помощь от Беларуси — продовольствие и товары первой необходимости также в 2009 и 2010 годах — из-за наводнений и селевых сходов.

В 2016 году для ликвидации последствий сходов селевых потоков в районах Горно-Бадахшанской автономной области, Таджикистан получил от Беларуси гуманитарную помощь в виде поставки 6 единиц самосвальной техники марки МАЗ. В какую сумму оценивалась такая гуманитарная помощь — неизвестно.

Украина

Еще до военных действий на востоке Украины Беларусь неоднократно оказывала гуманитарную помощь Украине. В 1998 году Беларусь направила в Закарпатье, пострадавшее от наводнения, стройматериалы — кирпич, черепицу и блоки. В 2000 году для ликвидаций последствий урагана Беларусь поставила Украине железобетонные осветительные опоры — на сумму около 48 тысяч долларов.

В 2001 году помогла справиться с последствиями паводка, направив денежный чек на сумму 50 тысяч долларов.

В 2009 году на Украину обрушилась пандемия гриппа. Президент Украины Виктор Ющенко обратился к своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко с просьбой помочь. В перечень гуманитарного груза вошли 50 аппаратов искусственной вентиляции легких, медицинское оборудование, перевязочные средства, постельные принадлежности, госпитальное белье, антисептики и дезинфицирующие средства. Его общая стоимость составила около 1 миллиона долларов.

Куба

В 2001 году на Остров Свободы, пострадавший от тропического урагана, отправился гуманитарный груз из Беларуси — с техникой. В следующем году, Куба, снова же пострадавшая от урагана, получила от Беларуси деньги — 15 тысяч долларов.

В 2008 году Кубе для ликвидации последствий от трех ураганов Беларусь также выделила деньги — 30 тысяч евро.

Молдова

Молдова получала гуманитарную помощь от Беларуси несколько раз. В 2000 году в республику для ликвидаций последствий урагана были отправлены, как и в Украину, осветительные опоры — на сумму около 63 тысяч долларов. Еще через год, в Молдову, пострадавшую от наводнения, был направлен гуманитарный груз с непродовольственными товарами.

В 2007 году в Молдове из-за сильной засухи погиб урожай. Беларусь направила в страну 150 тонн семенного картофеля и 100 тонн семян озимой пшеницы. Общая стоимость гуманитарного груза с учетом оформления, погрузочных работ и доставки до места назначения составила около 100 тысяч долларов.

В 2010 году, когда в Молдове из-за разлива рек Днестр и Прут были затоплены более тысячи жилых домов, разрушены два моста, под водой оказались десятки километров полей и пастбищ, Беларусь также пришла на помощь. В страну отправили продукты питания, гигиенические средства и полушерстяные одеяла.

А в апреле этого Молдова получила от Беларуси пять тракторов и две коммунальные машины МАЗ. Но это считается не гуманитарной, а безвозмездной помощью.

Пакистан

Землетрясение в Кашмире в 2005 году стало самым тяжелым землетрясением в Южной Азии за последние 100 лет. Всего было разрушено 32 тысячи зданий, без крова осталось 4 миллиона человек, только в Пакистане погибли 86 тысяч человек.

Беларусь направила в Пакистан гуманитарную помощь на сумму около 195 тысяч долларов: почти 9 тысяч палаток, многоместные палатки, консервы, бинты и стерильные салфетки.

Китай

Китай получал от Беларуси гуманитарную помощь трижды. В 1998 году Беларусь направила в страну, пострадавшую от обильных паводков, которые унесли жизни 4 тысяч человек, гуманитарную помощь — продовольствие и медикаменты на сумму около 190 тысяч долларов. Примечательно, что на доставку этого гуманитарного груза потребовалось 220 тысяч долларов.

В 2001 году Китай получил от Беларуси 20 тысяч долларов для ликвидации последствий снежного бурана.

В 2008 году в качестве помощи пострадавшим от Сычуаньского землетрясения были отправлены палатки и теплые одеяла — на сумму около 245 тысяч долларов.

Также Китай в 2010 году получил от Беларуси в качестве гуманитарной помощи еще один денежный чек на сумму 1 миллион долларов на преодоление последствий землетрясения в провинции Цинхай. Интересно, что в этом же году Китай выделил Беларуси безвозмездную помощь на сумму около 8,8 миллиона долларов.

Япония

11 марта 2011 года Японию потрясло сильнейшее в ее истории землетрясение, за которым последовало цунами. Два стихийных бедствия привели к смерти более 16 тысяч человек, принесли огромные разрушения и стали причиной аварии на АЭС «Фукусима I».



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Последствия землетрясения и цунами в Японии, 2011 год.

1 апреля этого же года правительство Беларуси поручило выделить 500 тысяч долларовна оказание гуманитарной помощи Японии.

Кыргызстан

В ноябре 2015 года в Кыргызстане произошла серия землетрясений. Обошлось без погибших, но в Ошской области пострадали около четырех тысяч домов. В феврале следующего года в Кыргызстан поступила гуманитарная помощь из Беларуси — 3 тысячи полушерстяных одеял и 20 тридцатиместных многофункциональных палаток, всего на сумму около 93 тысяч долларов.

Это был не первый раз, когда Беларусь оказывала помощь Кыргызстану. В 2008 году Кыргызстан после сильного землетрясения получил от Беларуси продукты питания и товары первой необходимости. В 2011 году, когда страна из-за экономического кризиса была на грани гуманитарной катастрофы, правительство Беларуси оказало помощь в виде поставок продуктов питания этническим белорусам, проживающим в Кыргызстане — 4,3 тонны пшеничной муки, 2,15 тонны перловой крупы, 4,3 тонны сахара, более 1,2 тысяч банок тушенки и более 2,5 тысяч банок сгущенки. Общая стоимость гуманитарной помощи составила 13,8 тысячи долларов. А годом ранее Беларусь помогла этническим белорусам в Кыргызстане деньгами — правда, какая именно сумма была передана, уточнить не удалось.

Россия

За последние годы Беларусь не один раз отправляла в Россию гуманитарную помощь.

В 2001 году Беларусь направила пострадавшей от наводнения Республике Саха 20 тысяч долларов.

В 2002 году Ставропольский край, пострадавший от паводка, получил от Беларуси гуманитарную помощь в виде 7,4 тысячи одеял, 20 многоместных палаток, двух передвижных электростанций и 7,4 тысячи пар резиновых сапог.

В начале июля 2012 года на Краснодарский край обрушились проливные дожди, которые вызвали масштабное наводнение. Погиб 171 человек, более 34 тысяч пострадали. В районе бедствия стихией затопило 7200 жилых домов, были выведены из строя системы газо-, энерго- и водоснабжения, прекращено железнодорожное и автомобильное движение. В качестве гуманитарной помощи Беларусь направила в Краснодарский край 5 тысяч одеял, по 5 тысяч наволочек, простыней, пододеяльников и полотенец, 5 тысяч тюбиков зубной пасты, 11 тысяч банок тушенки, а главное — по тысяче доз вакцины против столбняка и брюшнотифозной вакцины. Общая стоимость гуманитарной помощи Краснодарскому краю составила около 216 тысяч долларов.

Помогали не только предметами первой необходимости, продуктами питания и медикаментами — белорусы отремонтировали школу в Крымске и оборудовали ее школьным инвентарем. Беларусь потратила на восстановление школы около 550 тысяч долларов.

Год спустя Дальний Восток пострадал от мощного паводка, который привел к самому масштабному наводнению в регионе за последние 115 лет. Больше других досталось Амурской области — в зоне бедствия оказались около 34 тысяч человек, эвакуировано более 16 тысяч человек, подтоплено около 100 населенных пунктов, 2 тысячи домов не подлежали восстановлению. Беларусь направила в Амурскую область гуманитарную помощь на сумму около 780 тысяч долларов. На Дальний Восток отправили 118 тысяч банок тушенки, детское питание и тысячу тонн картошки.



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Наводнение на Дальнем Востоке. 7 сентября 2013 года. Фото: Reuters

В 2015 году в Сибири бушевали пожары, в 55 населенных пунктах от огня пострадало более 1,5 тысячи частных домов, более половины из них — в Республике Хакасия. Правительство Беларуси отправило в Хакасию и Забайкальский край гуманитарную помощь из 55 наименований и стоимостью около 155 тысяч долларов. Погорельцы получили кровати и тумбы, взрослую и детскую одежду и обувь, лекарства — валерианку, ацикловир, ампициллин, ибупрофен и другие, одеяла и постельное белье, детское питание и тушенку, и даже 150 микроволновых печей Horizont.

Сербия

В 2014 году из-за сильных дождей началось наводнение на Балканах, больше всех от стихии пострадала Сербия. Затопило столицу Сербии — Белград, и города Чачак, Вертица, Крупань, Обреновац, Парачин, Свилайнац, Лазарева. Были подтоплены около 100 тысяч домов, частично парализовано транспортное сообщение. Сербия обратилась за помощью к Евросоюзу и России, помогала Сербии и Беларусь.



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Последствия наводнения в деревне Текия, Сербия, 2014 год. Фото: Reuters

В страну были отправлены четыре передвижные дизельные электростанции, 20 переносных генераторов, 30 мотопомп, многоместные палатки, пять тысяч одеял и более 25 тысяч банок тушенки — на сумму около 340 тысяч долларов. Помимо этого, в Сербию были откомандированы два белорусских вертолета МЧС и 24 спасателя — для поисково-спасательных операций.

Непал

Весной 2015 года в Непале произошла серия землетрясений. В результате погибли более 8 тысяч человек, ранены более 14 тысяч непальцев, а несколько десятков тысяч домов — разрушены. Беларусь в качестве гуманитарной помощи направила в Непал 5 тысяч одеял, 30 палаток, верхнюю взрослую и детскую одежду, кроме того, продукты питания: 100 мешков сахара, более 43 тысяч пачек гречневой каши быстрого приготовления, 260 мешков круп и 200 мешков овсяных хлопьев. Общая стоимость гуманитарной помощи Непалу составила около 220 тысяч долларов.

Эквадор

Разрушительное землетрясение магнитудой 7,8 балла произошло в Эквадоре 16 апреля 2016 года. Природная катастрофа унесла 660 жизней, ранения и травмы получили 51 тысяча человек. В Эквадор доставили 50 тонн гуманитарной помощи стоимостью около 300 тысяч долларов , включающей 80 тридцатиместных палаток, 5 тысяч одеял, 2100 раскладных кроватей и две мобильные дизель-электростанции.

Шри-Ланка

Подводное землетрясение в Индийском океане, произошедшее 26 декабря 2004 года, вызвало цунами, ставшее самым смертоносным в современной истории. Природный катаклизм унес, по разным оценкам, от 225 тысяч до 300 тысяч человек и затронул 18 государств, в том числе и Шри-Ланку. Беларусь выделила стране гуманитарную помощь на сумму около 115 тысяч долларов: 5 тысяч теплых одеял, 20 многоместных палаток, 20 тонн муки и 125 комплектов для очистки воды.

Весной 2016 проливные дожди вызвали оползни и наводнения в Шри-Ланке. Погибли более 100 человек, полностью были разрушены 530 домов, частично пострадали около 4 тысяч домов. Беларусь выделила на гуманитарную помощь Шри-Ланке 200 тысяч долларов .

Вьетнам

В 2001 году для ликвидации последствий наводнения во Вьетнаме Беларусь направила денежный чек на сумму 10 тысяч долларов.

В ноябре 2017 года на страну обрушился тайфун «Дамри». Погибли около 100 человек, от стихии пострадали более 4,3 млн человек. Беларусь отправила во Вьетнам дизельную передвижную электростанцию, 20 многоместных палаток, 630 раскладных кроватей, тысячу одеял, более 25 тысяч банок тушенки, гречку и перловку, детское питание — всего на сумму чуть более 165 тысяч долларов.



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Груз гуманитарной помощи из Беларуси прибыл в аэропорт Нячанга, Вьетнам, 2018 год. Фото: МЧС

Кроме того, Беларусь в свое время оказывала гуманитарную помощь разным странам — в 2001 году пострадавшей от тяжелой засухи Армении была направлена тысяча тонн картофеля. В том же году Индия получила 15 тысяч долларов для помощи пострадавшим во время Гуджаратского землетрясения. Гуманитраная помощь в виде денежного чека была также направлена Чехии в 2003 году для ликвидации последствий наводнения — его сумма неизвестна. Также не удалось найти подробную информацию о гуманитарном грузе, доставленном в Иран в 2004 году в связи с сильным землетрясением.

Беларусь нередко помогает государствам, пострадавшим от военных действий или природных катаклизмов, но один гуманитарный груз стоит особняком. 12 августа 2000 года в Баренцевом море затонула атомная подводная лодка «Курск». Беларусью было принято решение об оказании помощи родственникам погибших подводников: в Россию отправились медикаменты, в том числе и 9600 ампул с аммиаком (нашатырным спиртом).

Чаще всего оформлением, доставкой и передачей гуманитарной помощи занимаются МИД и МЧС Беларуси при содействии других госорганов.

«С 1999 года Беларусь 60 раз оказывала гуманитарную помощь 25 разным странам», — рассказал TUT.BY официальный представитель МЧС Беларуси Виталий Новицкий. Он также пояснил, что белорусская сторона оказывает гуманитарную помощь в виде технической — например, при тушении пожаров, когда белорусские вертолеты с нашими же спасателями тушили пожары в России и Грузии.

Беларусь не только отправляет гуманитарную помощь, но и получает ее.

«В 2017 году в адрес юридических лиц республики поступило иностранной безвозмездной помощи на сумму 85,8 млн долларов США на реализацию различных гуманитарных проектов в социальной сфере, в сфере экологии и энергосбережения, на развитие физической культуры и спорта, оказание помощи беженцам, охрану окружающей среды, охрану историко-культурного наследия республики. Свыше 50 стран оказывали помощь Беларуси», — рассказали TUT.BY в Департаменте по гуманитарной деятельности.