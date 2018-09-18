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Питание, вакцины, стройматериалы, чек на миллион долларов. Кому и как помогает Беларусь
19.09.2018 18:52 — Разное | Виртуальный Брест
Беларусь
В Венесуэле уже несколько лет продолжается экономический кризис. Фото: Reuters
Беларусь уже не в первый раз оказывает гуманитарную помощь Венесуэле. В декабре 2010 года Венесуэла пострадала от сильного наводнения, вызванного проливными дождями, от которого погибли по меньшей мере 34 человека, получили ущерб более 100 тысяч человек, в стране были зафиксированы вспышки эпидемий. Беларусь отправила в Венесуэлу палатки, одеяла, консервы, мыло, детское питание, кровати и другие вещи первой необходимости. Стоимость гуманитарного груза
А в 2016 году по поручению президента Беларуси Александра Лукашенко в рамках оказания безвозмездной помощи в Венесуэлу доставили фармацевтической продукции на общую сумму 805 тысяч долларов.
Военные действия
Югославия
Весной 1999 года начались бомбардировки силами НАТО Союзной Республики Югославия из-за войны в Косово. За время бомбардировок погибли свыше 1700 гражданских лиц, в том числе почти 400 детей, порядка 10 тысяч были серьезно ранены. Правительством Беларуси было принято отправить в Югославию гуманитарный конвой с продуктами питания и непродовольственными товарами.
Россия
Летом 1999 года в Дагестане разгорелся военный конфликт в связи с вторжением боевиков-«ваххабитов» из Чечни. За время военных действий были убиты около 2,5 тысячи человек, многие были вынуждены бежать. Беларусь тогда направила в Дагестан все, что смогла собрать в качестве гуманитарной помощи за короткий срок, — бинты, кетгут, медикаменты, детскую и взрослую обувь и одежду, одеяла и продукты питания.
Ливан
В 2006 году в Ливане началась «Июльская война» — вооруженное столкновение между Израилем и радикальной шиитской группировкой «Хезболла», контролировавшей южные районы Ливана. Боевые действия длились 34 дня, но за это время погибло более тысячи мирных жителей Ливана, более 4 тысяч — ранены, а многие были вынуждены бежать из зоны боевых действий. В сентябре в Беларуси было принято решение оказать гуманитарную помощь Ливану. В страну были отправлены 5 тысяч одеял, 20 палаток, 30 тысяч банок тушенки и 10 тысяч банок гречневой каши с говядиной. Общая стоимость гуманитарной помощи Ливану составила около 140 тысяч долларов.
Южная Осетия
На следующий день после окончания Пятидневной войны в Южной Осетии (вооруженного конфликта между Южной Осетией, Абхазией и Россией с одной стороны, и Грузией — с другой)
Раздача гуманитарной помощи (не белорусской) в столице Южной Осетии Цхинвале. 16 августа 2018 года. Фото: Reuters
Сирия и Ирак
Весной 2015 года, когда «Исламское государство» захватывало все новые и новые области Ирака и Сирии, Беларусь направила гуманитарную помощь в эти страны. В Иракский Курдистан доставили передвижные дизельные электростанции, палатки, одеяла, мясные консервы, широкий перечень различных лекарственных средств. В состав гуманитарной помощи для Сирии вошли продукты питания, в том числе консервы для питания детей раннего возраста, сухие молочные смеси, пшеничная мука, сухое цельное молоко. Общая стоимость груза составила порядка 400 тысяч долларов.
В 2016 году Сирия получила от Беларуси более 45 тонн пищевых продуктов, медикаментов, дезинфицирующих средств, детской одежды и обуви.
В 2017 году в Сирию отправился еще один гуманитарный груз из Беларуси — три самосвала МАЗ; 21 тысяча пачек сухой молочной смеси для детей, 25 тысяч банок тушенки, детская одежда и обувь. Стоимость этого груза составила примерно 270 тысяч долларов.
Украина
Беларусь отправляла гуманитарные конвой в Украину дважды. В 2017 году Украина
Отправка гуманитарной помощи в Украину, 2018 год. Фото: МЧС
В 2018 году Беларусь отправила 7,5 тысячи банок тушенки, более 4 тонн рапсового масла и еще 2,5 тонны сахара, а также более 20 тонн муки, макарон и гречки. Также Украина получила 450 комплектов ученической мебели, 150 школьных шкафов для книг и 88 холодильников. Стоимость гуманитарной помощи составила
Природные катаклизмы
Турция
17 августа 1999 года в Турции произошло крупнейшее за последние десятилетия землетрясение. По официальным данным, из-за Измитского землетрясения погибли 17 217 человек, более 43 тысяч были ранены, около 600 тысяч остались без крова. Беларусь направила в Турцию 4 тысячи одеял, 44 многоместные палатки, 4 переносные электростанции, а также 28 тысяч упаковок анальгина и более 34 тысяч упаковок верапамила.
Осенью 2011 года в Турции произошло еще два разрушительных землетрясения, в результате которых погибли 644 человека, более 2 тысяч домов были разрушены. Беларусь отправила в Турцию 14 тонн гуманитарного груза — утепленные палатки для проживания в зимних условиях.
Таджикистан
В 1999 году в результате проливных дождей на Таджикистане произошло наводнение и сход селевых потоков. Беларусь направила в страну тысячу одеял и 11 тонн пищевых концентратов.
Зимой 2008 на Таджикистан обрушились сильные заморозки. Беларусь отправила в Таджикистан гуманитарную помощь — две дизельные передвижные электростанции, теплые одеяла и 10 тысяч банок «тушенки», всего на сумму около 190 тысяч долларов.
Получал Таджикистан гуманитарную помощь от Беларуси — продовольствие и товары первой необходимости также в 2009 и 2010 годах — из-за наводнений и селевых сходов.
В 2016 году для ликвидации последствий сходов селевых потоков в районах Горно-Бадахшанской автономной области, Таджикистан получил от Беларуси гуманитарную помощь в виде поставки 6 единиц самосвальной техники марки МАЗ. В какую сумму оценивалась такая гуманитарная помощь — неизвестно.
Украина
Еще до военных действий на востоке Украины Беларусь неоднократно оказывала гуманитарную помощь Украине. В 1998 году Беларусь направила в Закарпатье, пострадавшее от наводнения, стройматериалы — кирпич, черепицу и блоки. В 2000 году для ликвидаций последствий урагана Беларусь поставила Украине железобетонные осветительные опоры — на сумму около 48 тысяч долларов.
В 2001 году помогла справиться с последствиями паводка, направив денежный чек на сумму 50 тысяч долларов.
В 2009 году на Украину обрушилась пандемия гриппа. Президент Украины Виктор Ющенко обратился к своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко с просьбой помочь. В перечень гуманитарного груза вошли 50 аппаратов искусственной вентиляции легких, медицинское оборудование, перевязочные средства, постельные принадлежности, госпитальное белье, антисептики и дезинфицирующие средства. Его общая стоимость составила около 1 миллиона долларов.
Куба
В 2001 году на Остров Свободы, пострадавший от тропического урагана, отправился гуманитарный груз из Беларуси — с техникой. В следующем году, Куба, снова же пострадавшая от урагана, получила от Беларуси деньги — 15 тысяч долларов.
В 2008 году Кубе для ликвидации последствий от трех ураганов Беларусь также выделила деньги — 30 тысяч евро.
Молдова
Молдова получала гуманитарную помощь от Беларуси несколько раз. В 2000 году в республику для ликвидаций последствий урагана были отправлены, как и в Украину, осветительные опоры — на сумму около 63 тысяч долларов. Еще через год, в Молдову, пострадавшую от наводнения, был направлен гуманитарный груз с непродовольственными товарами.
В 2007 году в Молдове из-за сильной засухи погиб урожай. Беларусь направила в страну 150 тонн семенного картофеля и 100 тонн семян озимой пшеницы. Общая стоимость гуманитарного груза с учетом оформления, погрузочных работ и доставки до места назначения составила около 100 тысяч долларов.
В 2010 году, когда в Молдове из-за разлива рек Днестр и Прут были затоплены более тысячи жилых домов, разрушены два моста, под водой оказались десятки километров полей и пастбищ, Беларусь также пришла на помощь. В страну отправили продукты питания, гигиенические средства и полушерстяные одеяла.
А в апреле этого Молдова
Пакистан
Землетрясение в Кашмире в 2005 году стало самым тяжелым землетрясением в Южной Азии за последние 100 лет. Всего было разрушено 32 тысячи зданий, без крова осталось 4 миллиона человек, только в Пакистане погибли 86 тысяч человек.
Беларусь направила в Пакистан гуманитарную помощь на сумму около 195 тысяч долларов: почти 9 тысяч палаток, многоместные палатки, консервы, бинты и стерильные салфетки.
Китай
Китай получал от Беларуси гуманитарную помощь трижды. В 1998 году Беларусь направила в страну, пострадавшую от обильных паводков, которые унесли жизни 4 тысяч человек, гуманитарную помощь — продовольствие и медикаменты на сумму около 190 тысяч долларов. Примечательно, что на доставку этого гуманитарного груза потребовалось 220 тысяч долларов.
В 2001 году Китай получил от Беларуси 20 тысяч долларов для ликвидации последствий снежного бурана.
В 2008 году в качестве помощи пострадавшим от Сычуаньского землетрясения были отправлены палатки и теплые одеяла — на сумму около 245 тысяч долларов.
Также Китай в 2010 году получил от Беларуси в качестве гуманитарной помощи еще один денежный чек на сумму 1 миллион долларов на преодоление последствий землетрясения в провинции Цинхай. Интересно, что в этом же году Китай выделил Беларуси безвозмездную помощь на сумму около 8,8 миллиона долларов.
Япония
11 марта 2011 года Японию потрясло сильнейшее в ее истории землетрясение, за которым последовало цунами. Два стихийных бедствия привели к смерти более 16 тысяч человек, принесли огромные разрушения и стали причиной аварии на АЭС «Фукусима I».
Последствия землетрясения и цунами в Японии, 2011 год.
1 апреля этого же года правительство Беларуси
Кыргызстан
В ноябре 2015 года в Кыргызстане произошла серия землетрясений. Обошлось без погибших, но в Ошской области пострадали около четырех тысяч домов. В феврале следующего года в Кыргызстан
Это был не первый раз, когда Беларусь оказывала помощь Кыргызстану. В 2008 году Кыргызстан после сильного землетрясения получил от Беларуси продукты питания и товары первой необходимости. В 2011 году, когда страна из-за экономического кризиса была на грани гуманитарной катастрофы, правительство Беларуси
Россия
За последние годы Беларусь не один раз отправляла в Россию гуманитарную помощь.
В 2001 году Беларусь направила пострадавшей от наводнения Республике Саха 20 тысяч долларов.
В 2002 году Ставропольский край, пострадавший от паводка, получил от Беларуси гуманитарную помощь в виде 7,4 тысячи одеял, 20 многоместных палаток, двух передвижных электростанций и 7,4 тысячи пар резиновых сапог.
В начале июля 2012 года на Краснодарский край обрушились проливные дожди, которые вызвали масштабное наводнение. Погиб 171 человек, более 34 тысяч пострадали. В районе бедствия стихией затопило 7200 жилых домов, были выведены из строя системы газо-, энерго- и водоснабжения, прекращено железнодорожное и автомобильное движение. В качестве гуманитарной помощи Беларусь
Помогали не только предметами первой необходимости, продуктами питания и медикаментами — белорусы отремонтировали школу в Крымске и оборудовали ее школьным инвентарем. Беларусь потратила на восстановление школы около 550 тысяч долларов.
Год спустя Дальний Восток пострадал от мощного паводка, который привел к самому масштабному наводнению в регионе за последние 115 лет. Больше других досталось Амурской области — в зоне бедствия оказались около 34 тысяч человек, эвакуировано более 16 тысяч человек, подтоплено около 100 населенных пунктов, 2 тысячи домов не подлежали восстановлению. Беларусь направила в Амурскую область гуманитарную помощь на сумму около 780 тысяч долларов. На Дальний Восток отправили 118 тысяч банок тушенки, детское питание и тысячу тонн картошки.
Наводнение на Дальнем Востоке. 7 сентября 2013 года. Фото: Reuters
В 2015 году в Сибири бушевали пожары, в 55 населенных пунктах от огня пострадало более 1,5 тысячи частных домов, более половины из них — в Республике Хакасия. Правительство Беларуси отправило в Хакасию и Забайкальский край гуманитарную помощь
Сербия
В 2014 году из-за сильных дождей началось наводнение на Балканах, больше всех от стихии пострадала Сербия. Затопило столицу Сербии — Белград, и города Чачак, Вертица, Крупань, Обреновац, Парачин, Свилайнац, Лазарева. Были подтоплены около 100 тысяч домов, частично парализовано транспортное сообщение. Сербия обратилась за помощью к Евросоюзу и России, помогала Сербии и Беларусь.
Последствия наводнения в деревне Текия, Сербия, 2014 год. Фото: Reuters
В страну были отправлены четыре передвижные дизельные электростанции, 20 переносных генераторов, 30 мотопомп, многоместные палатки, пять тысяч одеял и более 25 тысяч банок тушенки — на сумму около 340 тысяч долларов. Помимо этого, в Сербию были откомандированы два белорусских вертолета
Непал
Весной 2015 года в Непале произошла серия землетрясений. В результате погибли более 8 тысяч человек, ранены более 14 тысяч непальцев, а несколько десятков тысяч домов — разрушены. Беларусь в качестве гуманитарной помощи
Эквадор
Разрушительное землетрясение магнитудой 7,8 балла произошло в Эквадоре 16 апреля 2016 года. Природная катастрофа унесла 660 жизней, ранения и травмы получили 51 тысяча человек. В Эквадор доставили 50 тонн гуманитарной помощи стоимостью около
Шри-Ланка
Подводное землетрясение в Индийском океане, произошедшее 26 декабря 2004 года, вызвало цунами, ставшее самым смертоносным в современной истории. Природный катаклизм унес, по разным оценкам, от 225 тысяч до 300 тысяч человек и затронул 18 государств, в том числе и Шри-Ланку. Беларусь выделила стране гуманитарную помощь на сумму около 115 тысяч долларов: 5 тысяч теплых одеял, 20 многоместных палаток, 20 тонн муки и 125 комплектов для очистки воды.
Весной 2016 проливные дожди вызвали оползни и наводнения в Шри-Ланке. Погибли более 100 человек, полностью были разрушены 530 домов, частично пострадали около 4 тысяч домов. Беларусь выделила на гуманитарную помощь Шри-Ланке
Вьетнам
В 2001 году для ликвидации последствий наводнения во Вьетнаме Беларусь направила денежный чек на сумму 10 тысяч долларов.
В ноябре 2017 года на страну обрушился тайфун «Дамри». Погибли около 100 человек, от стихии пострадали более 4,3 млн человек. Беларусь
Груз гуманитарной помощи из Беларуси прибыл в аэропорт Нячанга, Вьетнам, 2018 год. Фото: МЧС
Кроме того, Беларусь в свое время оказывала гуманитарную помощь разным странам — в 2001 году пострадавшей от тяжелой засухи Армении была направлена тысяча тонн картофеля. В том же году Индия получила 15 тысяч долларов для помощи пострадавшим во время Гуджаратского землетрясения. Гуманитраная помощь в виде денежного чека была также направлена Чехии в 2003 году для ликвидации последствий наводнения — его сумма неизвестна. Также не удалось найти подробную информацию о гуманитарном грузе, доставленном в Иран в 2004 году в связи с сильным землетрясением.
Беларусь нередко помогает государствам, пострадавшим от военных действий или природных катаклизмов, но один гуманитарный груз стоит особняком. 12 августа 2000 года в Баренцевом море затонула атомная подводная лодка «Курск». Беларусью было принято решение об оказании помощи родственникам погибших подводников: в Россию отправились медикаменты, в том числе и 9600 ампул с аммиаком (нашатырным спиртом).
Чаще всего оформлением, доставкой и передачей гуманитарной помощи занимаются МИД и МЧС Беларуси при содействии других госорганов.
«С 1999 года Беларусь 60 раз оказывала гуманитарную помощь 25 разным странам», — рассказал TUT.BY официальный представитель МЧС Беларуси Виталий Новицкий. Он также пояснил, что белорусская сторона оказывает гуманитарную помощь в виде технической — например, при тушении пожаров, когда белорусские вертолеты с нашими же спасателями тушили пожары в России и Грузии.
Беларусь не только отправляет гуманитарную помощь, но и получает ее.
«В 2017 году в адрес юридических лиц республики поступило иностранной безвозмездной помощи на сумму 85,8 млн долларов США на реализацию различных гуманитарных проектов в социальной сфере, в сфере экологии и энергосбережения, на развитие физической культуры и спорта, оказание помощи беженцам, охрану окружающей среды, охрану историко-культурного наследия республики. Свыше 50 стран оказывали помощь Беларуси», — рассказали TUT.BY в Департаменте по гуманитарной деятельности.
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Беларусь поставит в Венесуэлу 500 тонн сухого цельного молока на безвозмездной основе из-за сложной экономической ситуации в Боливарианской республике. TUT.BY...
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