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Приглашаем принять участие в конкурсе государственной социальной рекламы «Импульс»

19.09.2018 — Разное | Новости Ветки  
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Приглашаем принять участие в конкурсе государственной социальной рекламы «Импульс»

Информируем, что организационный комитет всероссийского конкурса государственной социальной рекламы «Импульс», организатором которого выступает Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (Российская Федерация), приглашает государственные органы Республики Беларусь принять участие в Конкурсе государственной социальной рекламы «Импульс» (далее – конкурс).

Конкурс призван привлечь внимание общества к важнейшим социальным вопросам.

Участие в конкурсе осуществляется заочно на безвозмездной основе.

Принять участие в конкурсе могут любые государственные органы, включая местные исполнительные и распорядительные органы.

Заявки на участие принимаются с 9 июля по 29 октября 2018 года.

Заявка подается государственным органом самостоятельно через сайт www.konkurs-impulse.ru.

 

Основные номинации конкурса: Специальные номинации:
Лучшая видеореклама

Лучшая аудиореклама

Лучшая наружная реклама

Лучшая интернет-реклама

Лучший плакат

Лучший буклет

Лучшая рекламная кампания

Лучшая рекламная активация		 Гран-при конкурса

Трендсеттер года

Признание Интернета

Наш характер

Будь здоров!

Дети – наше всё

Безопасная езда

 

Подробная информация о конкурсе содержится на интернет-сайте www.konkurs-impulse.ru.

Контактные данные по вопросам участия в конкурсе: Кириллов Михаил Владимирович – заместитель руководителя Продюсерского центра Дирекции развития бизнеса МИА «Россия сегодня» (тел. +7 968-766-2984, e-mail: m.kirillov@rian.ru), а также по телефону +7 495-645-6601 (доб. 7147), e-mail: impulse@rian.ru.

 

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

 

 

Первый заместитель Министра                                        А.Б.Карпович

 
 
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