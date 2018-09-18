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Трамп заявил о прогрессе в отношениях с КНДР

19.09.2018 17:58 — Разное | Интерфакс  
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Президент США Дональд Трамп в среду заявил о прогрессе в ситуации с КНДР и отметил, что у него сложились очень хорошие отношения с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

"Отношения, я должен сказать вам, как минимум на персональном уровне, они очень хорошие. Все стало очень спокойно... Он спокоен, я спокоен. Посмотрим, что будет дальше", - сказал Д.Трамп в эфире телеканала CBS News.

"Мы добиваемся грандиозного прогресса в вопросе Северной Кореи. Перед тем, как я стал президентом, казалось, что мы начнем воевать с КНДР, а теперь у нас значительный прогресс", - заявил президент США перед тем, как отправиться в Северную Каролину, чтобы оценить ущерб от урагана "Флоренс".

Д.Трамп подчеркнул, что в последнее время КНДР не проводит ракетных и ядерных испытаний.

Президент заявил, что из Северной и Южной Кореи приходят "хорошие новости". Ранее в Пхеньян прибыл президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин для переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Саммит продлится до 20 сентября.

Также Д.Трамп рассказал, что он получил "грандиозное" письмо от Ким Чен Ына, которое было доставлено "три дня назад". О том, что Д.Трамп получил новое письмо от лидера КНДР Ким Чен Ына, в котором предлагается подготовить следующую встречу между лидерами двух стран, в Белом доме сообщили 10 сентября.

 
 
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Президент США Дональд Трамп в среду заявил о прогрессе в ситуации с КНДР и отметил, что у него сложились очень хорошие отношения с северокорейским лидером Ким Чен...
 
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