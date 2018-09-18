В Минске за год планируют внедрить оплату платежными карточками в наземном транспорте

Планируется внедрить технологию оплаты проезда в наземном транспорте Минска с помощью бесконтактных карточек. Ранее такая возможность была предоставлена в столичном метро, где были установлены турникеты с валидаторами. Теперь же транспортный проект может охватить и наземные перевозки, говорится в пресс-релизе БПС-Сбербанка.

"Современный мегаполис сложно представить без развитой транспортной инфраструктуры, а расширение проекта на наземный транспорт может стать одним из шагов на пути реализации концепта "smart city" в Минске с новыми возможностями комфорта для пассажиров. Банк готов сделать доступной оплату проезда карточкой в наземном транспорте столицы", – отметили представители банка.

Как и в случае с метро, надо лишь будет поднести "пластик" к валидатору. Помимо карточки, рассчитываться за проезд можно будет смартфоном или любым другим гаджетом с поддержкой технологии NFC.

Масштабировать проект на наземный транспорт предполагают уже к началу II Европейских игр.

Осенью 2017 года БПС-Сбербанк реализовал транспортный проект по внедрению бесконтактной оплаты проезда на турникетах в минском метро. Это позволило Минску войти в тридцатку городов мира, где уже реализована данная технология. Проект носит открытый характер – к оплате принимаются карты любых банков, в том числе зарубежных (сервис доступен держателям бесконтактных карт Visa и Mastercard).