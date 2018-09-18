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«Хрусталь» выиграл гран-при кинофестиваля в Алматы

19.09.2018 18:26 — Разное | KYKY  
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Фильм беларуски Дарьи Жук «Хрусталь» выиграл гран-при на кинофестивале в крупнейшем казахстанском городе Алматы (Almaty Film Festival). В награду она получила три миллиона тенге (8300 долларов). Церемония награждения проходила в Дворце Республики.

Алматинский кинофестиваль – это новый фестиваль, организованный правительством города. Он поддерживается напрямую мэром. Кинофестиваль прошел с 15 по 19 сентября 2018 года в Алматы. Его цель – развивать казахское кино, повышать интерес широкой публики к кинематографу и укреплять международное сотрудничество. 

Всего на фестивале есть пять наград: 

  • Гран-при – три миллиона тенге;
  • Лучший режиссер – два миллиона тенге;
  • Лучший актер – миллион тенге;
  • Лучшая женская роль – миллион тенге;
  • Специальный приз жюри – миллион тенге. 

 
 
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Фильм беларуски Дарьи Жук «Хрусталь» выиграл гран-при на кинофестивале в крупнейшем казахстанском городе Алматы (Almaty Film Festival). В награду она получила три миллиона...
 
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