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Почему 3-летняя девочка спала под дверью квартиры в Скиделе? Что говорят родители, соседи и милиция

19.09.2018 19:35 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Шокирующее происшествие в Скиделе: трехлетняя девочка спала в подъезде на коврике, пока нетрезвый отец находился дома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Соседи пытались достучаться до главы семейства, но тщетно. Пришлось вызвать милицию. Наша съемочная группа нашла эту семью и побывала в квартире, где живет ребенок. Как объясняют ситуацию родители, что думают соседи и во что выльется вопиющая отеческая небрежность? Выясняла корреспондент Галина Буро.

Почему 3-летняя девочка спала под дверью квартиры в Скиделе? Что говорят родители, соседи и милиция

Фотография, где маленькая девочка, подложив руку под голову, спит на грязном коврике лестничной площадки, облетела интернет. Снимок бурно обсуждают в комментариях, строят догадки. В авторстве фото никто не признается. Известно лишь место драмы – Гродненский район, Скидель.

Почему 3-летняя девочка спала под дверью квартиры в Скиделе? Что говорят родители, соседи и милиция

Галина Буро, СТВ:
Резонансный фотокадр с ребенком был сделан в этой самой новостройке. Жильцы получили ключи от квартир чуть больше года назад. Казалось бы, созданы все условия для счастливой семейной жизни с детьми. Что еще надо?

Почему 3-летняя девочка спала под дверью квартиры в Скиделе? Что говорят родители, соседи и милиция

Раззнакомиться новоселы еще не успели, однако уже заметили тревожные нотки в поведении одних из соседей.

Почему 3-летняя девочка спала под дверью квартиры в Скиделе? Что говорят родители, соседи и милиция

Часто ходишь, и тут какие-то компании на балконе сидят постоянно. Дети постоянно там выглядывают. Одежки постоянно очень много висит, и застиранная – видно, что семья такая не благополучная.

Почему 3-летняя девочка спала под дверью квартиры в Скиделе? Что говорят родители, соседи и милиция

Знаю, что выпивают, и все. Когда прохожу, видно, что идут, шатаются. И все.

Почему 3-летняя девочка спала под дверью квартиры в Скиделе? Что говорят родители, соседи и милиция

С семьей, которую сегодня обсуждает вся округа, мы решили познакомится лично.

Почему 3-летняя девочка спала под дверью квартиры в Скиделе? Что говорят родители, соседи и милиция

Андрей Клюкач, отец девочки:
Сколько лет ребенку вашему?
Три.
Три годика. А где он был?
На улице был?
Один?
Нет, сначала со мной был, а потом…
А потом что?

Почему 3-летняя девочка спала под дверью квартиры в Скиделе? Что говорят родители, соседи и милиция

Андрей и Алеся Клюкачи довольно путано рассказывают историю: мол, он гулял с ребенком, потерял ключи, залез в квартиру через балкон и пытался открыть дверь. Девочка Милана, видимо, очень долго ждала в подъезде, раз решила прилечь возле двери. Мать с двумя другими детьми в это время была у подруги. В процессе разговора заглядываем в детскую – дочерей нет. После инцидента их временно изъяли у семьи.

Почему 3-летняя девочка спала под дверью квартиры в Скиделе? Что говорят родители, соседи и милиция

Андрей Клюкач:
Вы пьете?
Бывает, выпиваю.
Ради детей вы готовы бросить пить?
Да.

Почему 3-летняя девочка спала под дверью квартиры в Скиделе? Что говорят родители, соседи и милиция

Глава семейства работает грузчиком на местном предприятии, мать безработная. В Скидель переехали в 2017 году из Дятловского района. В детском саду, который сейчас посещают дети, воспитатели ничего особенного сказать о родителях не могут.

Почему 3-летняя девочка спала под дверью квартиры в Скиделе? Что говорят родители, соседи и милиция

Елена Алексеева, заведующая ясли-садом № 2 Скиделя:
Я думаю, что именно в последнее время что-то случилось, что стала ухудшаться быстро ситуация в семье.

Почему 3-летняя девочка спала под дверью квартиры в Скиделе? Что говорят родители, соседи и милиция

А вот в милиции выяснилось, что отец состоит на учете – ранее он был несколько раз судим. Правда, в последнее время жалоб на него не поступало. Семья в социально-опасном положении не состояла. Но теперь уже претендует на это звание – в районе специально создана комиссия.

Почему 3-летняя девочка спала под дверью квартиры в Скиделе? Что говорят родители, соседи и милиция

Валерий Шамрук, заместитель начальника Гродненского РОВД:
Когда приехала комиссия, присутствовал там и наш сотрудник, участковый инспектор, начальник инспекции по делам несовершеннолетних. Данный граждан находился в состоянии алкогольного опьянения, при этом стал вести себя неадекватно, в связи с чем пришлось применить к нему меру административного задержания.

Почему 3-летняя девочка спала под дверью квартиры в Скиделе? Что говорят родители, соседи и милиция

Достойна ли семья Клюкачей родителями зваться – специалистам предстоит серьезно подумать. Ищут ответы здесь и на глобальные вопросы: так все-таки что важнее – сделать сочную фотографию для интернета или вмешаться?

 
 
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Новости Беларуси. Шокирующее происшествие в Скиделе: трехлетняя девочка спала в подъезде на коврике, пока нетрезвый отец находился дома, сообщили в программе...
 
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