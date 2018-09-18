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Оштрафован водитель Audi за попытку скрыться от сотрудников ГАИ
Новости Беларуси. Суд оштрафовал водителя автомобиля Audi за попытку скрыться от ГАИ.
По информации пресс-службы Верховного суда, девятнадцатого сентября судом Фрунзенского района Минска было рассмотрено дело об административном правонарушении в отношении водителя транспортного средства.
Напомним, 65-летний мужчина не выполнил требование сотрудников ГАИ об остановке и поехал в сторону Минска. Чтобы остановить автомобиль
«Постановлением по делу об административном правонарушении водитель Audi на основании ст. 23.4 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях подвергнут штрафу в доход государства в размере 45 базовых величин на сумму 1102 рублей 50 копеек».
Постановление может быть обжаловано в течение десяти суток.
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Новости Беларуси. Суд оштрафовал водителя автомобиля Audi за попытку скрыться от ГАИ. По информации пресс-службы Верховного суда, девятнадцатого сентября судом...
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