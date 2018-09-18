БПС-Сбербанк планирует за год внедрить оплату картой в наземном транспорте



фото: Myfin.by

«Современный мегаполис сложно представить без развитой транспортной инфраструктуры, а расширение проекта на наземный транспорт может стать одним из шагов на пути реализации концепта «smart city» в Минске с новыми возможностями комфорта для пассажиров. Банк готов сделать доступной оплату проезда карточкой в наземном транспорте столицы», – отметили в БПС-Сбербанке.

Как и в случае с метро, надо лишь будет поднести «пластик» к валидатору. Помимо карточки, рассчитываться за проезд можно будет смартфоном или любым другим гаджетом с поддержкой технологии NFC.

Потенциал банка позволяет масштабировать проект на наземный транспорт уже к началу II Европейских игр.