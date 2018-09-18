Олег Гайдукевич: На месте оппозиции я бы выдвинул в президенты Канопацкую

перевод НН) Радио «Свабода». Также он высказал мнение, что идеальным кандидатом от оппозиции могла бы стать депутат Анна Канопацкая, отмечает (НН)





«Безусловно, важно, кто будет участвовать в президентских выборах, — сказал Олег Гайдукевич. — В 2015 году никто из оппозиции не собрал 100 тысяч подписей. А теперь будет еще хуже с подписями, надеяться — как это было раньше — что власти закроют глаза на подлинность подписей — не очень правильно. На мой взгляд, лучшим кандидатом от оппозиции была бы Анна Канопацкая. Она же стала депутатом! Так выдвигайте ее кандидатом в президенты. А то правоцентристская коалиция ищет кандидата — зачем его искать, если он уже есть?»









Или, считает Олег Гайдукевич, альтернативой Канопацкой могла бы стать Елена Анисим. «Я не знаю, хочет ли она баллотироваться в президенты, но рассматривать эту фигуру также необходимо», — отметил он.







