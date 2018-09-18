Павел Усов: “Стабильность” погнала беларусов на чужбину

Но есть ли эта стабильность? Единственное, к чему может относиться это слово, так это к неизменности политического строя, но никак не к благополучию общества. Здесь стабильности не было и нет. Инфляция, девальвация, деноминация, отмена льгот, повышение коммунальных тарифов, регулярный рост цен. “Стабильность” привела к тому, что все больше и больше беларусов едут работать за рубеж, вымывается молодое поколение, будущее страны. Известное определение – Беларусь страна рыночного социализма уже давно неактуально (если оно вообще имело место). Сегодня Беларусь – страна без рынка и без социализма, от последнего остались: гимн, флаг, название улиц и 7 ноября.





Растущая нестабильность принуждает власти к введению идиотских законов, таких как “декрет о тунеядцах”. Срана в долгах, в энергетической зависимости от России и без перспективы социального, экономического и политического развития.









Нестабильность заставляет власти ужесточать антигражданское законодательство и применять все возможные методы борьбы с оппозицией от пропаганды и фальсификаций, до избиений и заключения.





Авторитарные режимы в принципе не могут быть стабильными, так как в их основании заложены конфликты и противостояние – политическое и экономическое.



