﻿ Павел Усов: “Стабильность” погнала беларусов на чужбину. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Павел Усов: “Стабильность” погнала беларусов на чужбину

19.09.2018 18:46 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Стабильность: как много в этом слове для для беларуса заключено! Как долго власти махают этим флагом! Все эти 24 года.

Но есть ли эта стабильность? Единственное, к чему может относиться это слово, так это к неизменности политического строя, но никак не к благополучию общества. Здесь стабильности не было и нет. Инфляция, девальвация, деноминация, отмена льгот, повышение коммунальных тарифов, регулярный рост цен. “Стабильность” привела к тому, что все больше и больше беларусов едут работать за рубеж, вымывается молодое поколение, будущее страны. Известное определение – Беларусь страна рыночного социализма уже давно неактуально (если оно вообще имело место). Сегодня Беларусь – страна без рынка и без социализма, от последнего остались: гимн, флаг, название улиц и 7 ноября.

Растущая нестабильность принуждает власти к введению идиотских законов, таких как “декрет о тунеядцах”. Срана в долгах, в энергетической зависимости от России и без перспективы социального, экономического и политического развития.


Нестабильность заставляет власти ужесточать антигражданское законодательство и применять все возможные методы борьбы с оппозицией от пропаганды и фальсификаций, до избиений и заключения.

Авторитарные режимы в принципе не могут быть стабильными, так как в их основании заложены конфликты и противостояние – политическое и экономическое.


 
 
Ссылка на источник 36
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Стабильность: как много в этом слове для для беларуса заключено! Как долго власти махают этим флагом! Все эти 24 года.
 
Новости дня
Новости разные
 
Оштрафован водитель Audi за попытку скрыться от сотрудников ГАИ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
19.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика