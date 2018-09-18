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Центральная Азия останется в числе приоритетов беларуского ВПК и не только

19.09.2018 18:23 — Разное | Партизан  
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Страны Центральной Азии рассматриваются в качестве важного и перспективного рынка для ВПК Беларуси. Но интерес официального Минска не ограничивается только экспортом продукции военного назначения, пишет belarusinfocus.info.



Одна из сильных сторон беларуского ВПК – ремонт и модернизация советской военной техники. С учетом дороговизны современных систем вооружения можно ожидать, что эта техника еще долго будет составлять основу арсеналов многих стран, в том числе и крупных.

В ходе состоявшегося визита в Узбекистан, Александр Лукашенко выразил готовность Беларуси оказать содействие этой стране в части ремонта и модернизации вооружения, оставшегося в наследство от СССР. А также поставить современные системы управления и при заинтересованности Ташкента – ракетное вооружение беларуского производства. Беларусь и Узбекистан заключили соответствующее соглашение о сотрудничестве в военно-технической сфере. Ранее в сентябре было заявлено о планах по масштабным поставкам беларуской военной техники в Казахстан. Кроме того, давним партнером отечественного ВПК является и Туркменистан.

Узбекистан и Казахстан содержат и активно развивают значительные по меркам региона вооруженные силы. Одновременно центральноазиатские государства начали закупки вооружений китайского производства и уже имеют определенный опыт их эксплуатации. Который может быть интересен и беларуской стороне. В частности речь идет о приоритетных для Беларуси системах вооружения: зенитно-ракетных комплексах и ударных беспилотных летательных аппаратах.

В силу неспокойной ситуации вблизи своих границ центральноазиатские страны уделяют и будут уделять повышенное внимание вопросам безопасности и оснащению своих армий. Продукция и услуги беларуской оборонки уже известны на региональном рынке благодаря сотрудничеству с Туркменистаном и Казахстаном. ВВС Узбекистана располагают внушительным парком советской авиатехники, находящейся в значительной степени в неисправном состоянии. И на ремонте и обслуживании которой специализируется беларуский ВПК.

Однако, беларуско-узбекское сотрудничество в области безопасности не ограничится только поставками услуг и продукции со стороны Беларуси. Минск может заинтересовать узбекский опыт эксплуатации нового вооружения и военной техники производства третьих стран.


 
Теги: Минск
 
 
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