Наша нива . Национальная символика оставалась государственной до референдума 1995 года, после которого нам вернули советские символы, пишет





Ранее бело-красно-белый флаг и герб «Погоня» были символами Белорусской Народной Республики — первого государственного образования, которое провозгласило свою независимость от других стран и использовало при этом в названии слово «белорусский».





Герб «Погоня» — воин с поднятым мечом на белом коне в красном поле — известен в Беларуси с глубокой древности.





В качестве государственного герба Княжества Литовского, древнего белорусского государства, им стал пользоваться великий князь Витень в конце XIII в. Изображение «Погони» присутствует на всех государственных документах тогдашней Беларуси, страницах «Литовской Метрики» и «Статутов».





«Погоня» была на флагах белорусско-литовского войска во всех решающих сражениях тех времен — от Грюнвальда до Орши.





После Люблинской унии «Погоня» наравне с польским белым орлом помещалась на гербе Речи Посполитой и на королевском знамени. Даже после разделов Речи Посполитой в XVIII веке, когда Беларусь попала под власть России, «Погоня» осталась гербом белорусских губерний.





Бело-красно-белый флаг в его нынешнем виде, в отличие от «Погони», имеет конкретного автора. Флаг разработал в 1917 году Клавдий Дуж-Душевский.





Созданный Дуж-Душевским флаг был впервые поднят весной 1917 года на здании Белорусского общества помощи пострадавшим от войны в Петербурге (Дуж-Душевский являлся сотрудником этого Общества).





А 12 марта в Минске впервые состоялся массовый праздник — национальный День белорусского значка. Бело-красно-белые значки, кокарды и флажки можно было увидеть повсюду на улицах Минска





Бело-красно-белую ленту в 1917-м стали носить и военнослужащие-белорусы на фронтах Первой мировой войны, чтобы узнавать своих.





В декабре 1917 года в Минске во время Всебелорусского съезда бело-красно-белый флаг уже единодушно признавался национальным символом Беларуси. Он стал государственным флагом Белорусской Народной Республики.





С приходом советской власти флаг был запрещен.





И только в конце 1940-х Сталин решил создать флаги союзных республик СССР. Их разработали на основе флага Советского Союза и утвердили в 1951 году.





Герб БССР чуть постарше. Он был принят в 1927, разработан также на основе герба СССР.