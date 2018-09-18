﻿ 27 лет назад бело-красно-белый флаг и герб "Погоня" стали государственными символами. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

27 лет назад бело-красно-белый флаг и герб "Погоня" стали государственными символами

19.09.2018 18:06 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
27 лет назад, 19 сентября 1991 года, историческая символика была признана государственной. Такое решение принял после краха СССР Верховный Совет Беларуси 12-го созыва — парламент, который был избран на частично свободных выборах.

27 лет назад бело-красно-белый флаг и герб "Погоня" стали государственными символами
Национальная символика оставалась государственной до референдума 1995 года, после которого нам вернули советские символы, пишет Наша нива.

Ранее бело-красно-белый флаг и герб «Погоня» были символами Белорусской Народной Республики — первого государственного образования, которое провозгласило свою независимость от других стран и использовало при этом в названии слово «белорусский».

Герб «Погоня» — воин с поднятым мечом на белом коне в красном поле — известен в Беларуси с глубокой древности.

В качестве государственного герба Княжества Литовского, древнего белорусского государства, им стал пользоваться великий князь Витень в конце XIII в. Изображение «Погони» присутствует на всех государственных документах тогдашней Беларуси, страницах «Литовской Метрики» и «Статутов».

«Погоня» была на флагах белорусско-литовского войска во всех решающих сражениях тех времен — от Грюнвальда до Орши.

После Люблинской унии «Погоня» наравне с польским белым орлом помещалась на гербе Речи Посполитой и на королевском знамени. Даже после разделов Речи Посполитой в XVIII веке, когда Беларусь попала под власть России, «Погоня» осталась гербом белорусских губерний.

Бело-красно-белый флаг в его нынешнем виде, в отличие от «Погони», имеет конкретного автора. Флаг разработал в 1917 году Клавдий Дуж-Душевский.

Созданный Дуж-Душевским флаг был впервые поднят весной 1917 года на здании Белорусского общества помощи пострадавшим от войны в Петербурге (Дуж-Душевский являлся сотрудником этого Общества).

А 12 марта в Минске впервые состоялся массовый праздник — национальный День белорусского значка. Бело-красно-белые значки, кокарды и флажки можно было увидеть повсюду на улицах Минска

Бело-красно-белую ленту в 1917-м стали носить и военнослужащие-белорусы на фронтах Первой мировой войны, чтобы узнавать своих.

В декабре 1917 года в Минске во время Всебелорусского съезда бело-красно-белый флаг уже единодушно признавался национальным символом Беларуси. Он стал государственным флагом Белорусской Народной Республики.

С приходом советской власти флаг был запрещен.

И только в конце 1940-х Сталин решил создать флаги союзных республик СССР. Их разработали на основе флага Советского Союза и утвердили в 1951 году.

Герб БССР чуть постарше. Он был принят в 1927, разработан также на основе герба СССР.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 33
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
27 лет назад, 19 сентября 1991 года, историческая символика была признана государственной. Такое решение принял после краха СССР Верховный Совет Беларуси 12-го созыва —...
 
Новости дня
Новости разные
 
Педофилы в Витебске? Просто слухи
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
19.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика