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Нападающего минского "Динамо" дисквалифицировали на один матч в КХЛ
Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизод матча
Хоккеист нанес удар клюшкой сопернику в область паха.
Форвард пропустит поединок с «Северсталью», который состоится 20 сентября в 19.00. Напомним, что в матче с «Локомотивом» «зубры» праздновали победу.
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Форвард пропустит поединок с "Северсталью".
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