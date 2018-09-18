Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизод матча «Локомотив» — «Динамо-Минск» , который произошел на 49-й минуте встречи и принял решение наложить на форварда Александра Павловича наказание в виде дисквалификации и денежного штрафа, сообщает сайт клуба .

Хоккеист нанес удар клюшкой сопернику в область паха.

Форвард пропустит поединок с «Северсталью», который состоится 20 сентября в 19.00. Напомним, что в матче с «Локомотивом» «зубры» праздновали победу.