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Президент Беларуси с воздуха проинспектировал ход уборочной кампании

19.09.2018 19:22 — Разное | Интерфакс  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко 19 сентября с воздуха проинспектировал ход уборочной кампании, сообщили в пресс-службе главы государства.

"В этот раз президент с борта вертолета ознакомился с темпами и организацией осенних полевых работ в южных районах Минской области и в Гомельской области", - говорится в сообщении.

В частности, глава государства наблюдал за севом озимых зерновых, уборкой льна, картофеля, кукурузы, сахарной свеклы и другими сельхозработами.

"Белорусский лидер традиционно уделяет большое внимание сельскохозяйственному сектору, который формирует продовольственную безопасность страны, способствует развитию экспортного потенциала и в целом является одной из основ независимости и суверенитета государства", - отметили в пресс-службе президента страны.

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко 19 сентября с воздуха проинспектировал ход уборочной кампании, сообщили в пресс-службе главы государства. "В этот раз...
 
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