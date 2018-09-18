Еврокомиссия зарегистрирует инициативу граждан ЕС об обязательном обозначении происхождения продуктов питания

Европейская комиссия приняла в среду решение зарегистрировать гражданскую инициативу, которая получила название "Eat ORIGINal! Unmask your food".

"Объявленная цель предложенной гражданской инициативы заключается в обязательном декларировании происхождения для всех продовольственных продуктов с целью предупреждения мошенничества, защиты здоровья людей и гарантии права на информирование потребителей", - говорится в коммюнике Еврокомиссии, распространенном в Брюсселе.

В документе уточняется, что решение о регистрации инициативы касается только юридической приемлемости предложения. На этом этапе Еврокомиссия еще не проводила его углубленного анализа.

Регистрация назначена на 27 сентября. За ней последует годовой процесс сбора инициаторами предложения подписей в его поддержку. Если за год инициатива получит миллион подписей, собранных в, как минимум, семи государствах-членах ЕС, Еврокомиссия должна будет объявить свое мнение в трехмесячный срок. Она вправе давать или нет ход этой заявке, но в обоих случаях обязана мотивировать свое решение.