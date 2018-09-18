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Фильм "Хрусталь" Дарьи Жук взял Гран-при кинофестиваля в Алматы

19.09.2018 18:47 — Разное | Интерфакс  
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В Алматы завершился I международный кинофестиваль Almaty Film Festival, передал корреспондент агентства "Интерфакс-Казахстан".

Гран-при кинофестиваля получила картина режиссера Дарьи Жук "Хрусталь" (Беларусь, Германия, США, Россия). В номинации "Лучший режиссер" победил Роман Бондарчук (фильм "Вулкан", Украина-Германия).

Фильм "Хрусталь" Дарьи Жук взял Гран-при кинофестиваля в Алматы
В номинации "Лучший актер" приз получил Георгий Бочоришвили (фильм "Горизонт" производства Грузии и Швеции), а лучшими актрисами признаны Сивэйн Крэчнер и Майса Абд Эльхади (фильм "Донос на Сару и Салима", производство Палестины, Нидерландов, Германии и Мексики).

Приз за операторское искусство и работу художника-постановщика получила казахстанско-французская картина "Ласковое безразличие мира" режиссера Адильхана Ержанова.

Во внеконкурсной программе победили фильмы "Генезис 2.0" (производство Швейцария, Китай, Россия, Южная Корея, США) и картина "Алтын-Эмель" (Казахстан). В рамках кинофестиваля прошел питчинг проектов, где победил проект "Куандык". Приз "За вклад в мировой кинематограф" получила актриса Настасья Кински и режиссер Ким Ки Дук.

I международный кинофестиваль Almaty Film Festival был организован Astana Film Fund по заказу акимата Алматы. В основном конкурсе были представлены 10 кинокартин из стран ближнего и дальнего зарубежья, во внеконкурсной программе - 21 картина. Жюри международного кинофестиваля возглавил кинорежиссер Сергей Бодров.

 
 
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В Алматы завершился I международный кинофестиваль Almaty Film Festival, передал корреспондент агентства "Интерфакс-Казахстан". Гран-при кинофестиваля получила картина...
 
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