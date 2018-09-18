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Британский премьер хочет от ЕС уступок на переговорах о Brexit

19.09.2018 18:31 — Разное | Интерфакс  
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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй перед началом неформального саммита Европейского союза в Зальцбурге призвала европейцев пойти на уступки на переговорах о выходе ее страны из ЕС (Brexit).

"Для получения хорошего результата Евросоюз, после того, как Великобритания усовершенствовала свою позицию, должен сделать то же самое", - написала она в статье для газеты Die Welt, опубликованной в среду.

Т.Мэй выступила в защиту своего предложения о том, чтобы будущая зона свободной торговли между ЕС и Великобританией распространялась лишь на товары, но не на услуги. "Возражения Евросоюза по этому поводу не соответствуют реальности других переговоров о торговле", - считает она.

Британский премьер попыталась опровергнуть аргумент Евросоюза о том, что ее страна, настаивая на независимом секторе услуг, пытается подорвать конкуренцию. Согласно нынешним планам, британские компании при оказании услуг на территории ЕС должны будут соблюдать те же самые предписания, что и европейские, сообщает Deutsche Welle.

Т.Мэй подтвердила негативное отношение к установлению таможенной границы между Северной Ирландией и остальной частью Британии. "Ни одно государство не может требовать установления таможенной границы между частями Соединенного Королевства - с этим не согласилась бы никакая другая страна в аналогичной ситуации", - сказала она.

Главы государств и правительств стран Евросоюза соберутся в среду вечером в Зальцбурге на неформальную встречу, которую принимает Австрия как председатель Совета ЕС. В письме-приглашении европейским лидерам на этот саммит председатель Европейского совета Дональд Туск выделил три главные темы для обсуждения 19 и 20 сентября: миграция, внутренняя безопасность и выход Великобритании из ЕС.

Т.Мэй изложит свои аргументы на переговорах по Brexit вечером в среду.

 
 
 
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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй перед началом неформального саммита Европейского союза в Зальцбурге призвала европейцев пойти на уступки на...
 
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