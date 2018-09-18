|
У банка из топ-10 начались проблемы с выдачей вкладов
Иллюстративное фото
Клиенты банка, занимающего 7-е место по активами и 10-е по объему средств физлиц, рассказали в "Народном рейтинге" banki.ru, что операции по вкладам не проводятся со вторника.
В колл-центре банка тем временем сообщили, что для получения вклада свыше 100 тысяч рублей необходимо делать заказ за день.
"До шести вечера необходимо оставить заявку на получение вклада на следующий день", - сказал сотрудник МКБ.
Сложности возникли из-за сбоя в операционной системе, уточнила в пресс-служба кредитной организации.
"Сбой произошел из-за некорректной работы приложений, инсталлированных компанией-подрядчиком", - заявили в банке. Обновление ОС произошло в ночь на среду, после чего она начала выдавать ошибки.
Сейчас ведутся технические работы и вклады будут выдаваться при условии, что "все заработает", заявил представитель банка. В среду утром у клиентов МКБ возникли сложности с доступом в интернет- и мобильный банк.
"Дело не во вкладах или в отдельном продукте, а в обновлении операционной системы", - добавил представитель банка.
На 1 сентября население держало в МКБ на депозитах 344 млрд рублей. С начала года банк получил 70,6 млрд рублей новых вкладов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Московский кредитный банк - единственный не национализированный банк из "списка Гаврилова".
|
Свежие газеты
Архив (Разное)