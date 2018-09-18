У банка из топ-10 начались проблемы с выдачей вкладов

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Клиенты банка, занимающего 7-е место по активами и 10-е по объему средств физлиц, рассказали в "Народном рейтинге" banki.ru, что операции по вкладам не проводятся со вторника.В колл-центре банка тем временем сообщили, что для получения вклада свыше 100 тысяч рублей необходимо делать заказ за день.- сказал сотрудник МКБ.Сложности возникли из-за сбоя в операционной системе, уточнила в пресс-служба кредитной организации.- заявили в банке. Обновление ОС произошло в ночь на среду, после чего она начала выдавать ошибки.Сейчас ведутся технические работы и вклады будут выдаваться при условии, что, заявил представитель банка. В среду утром у клиентов МКБ возникли сложности с доступом в интернет- и мобильный банк.добавил представитель банка.На 1 сентября население держало в МКБ на депозитах 344 млрд рублей. С начала года банк получил 70,6 млрд рублей новых вкладов.