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У банка из топ-10 начались проблемы с выдачей вкладов

19.09.2018 19:40 — Разное | UDF  
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Иллюстративное фото
Московский кредитный банк - единственный не национализированный банк из "списка Гаврилова", получивший осенью прошлого года 200 млрд рублей от "Роснефти", - испытывает проблемы с выдачей депозитов.

Клиенты банка, занимающего 7-е место по активами и 10-е по объему средств физлиц, рассказали в "Народном рейтинге" banki.ru, что операции по вкладам не проводятся со вторника.

В колл-центре банка тем временем сообщили, что для получения вклада свыше 100 тысяч рублей необходимо делать заказ за день.

"До шести вечера необходимо оставить заявку на получение вклада на следующий день", - сказал сотрудник МКБ.

Сложности возникли из-за сбоя в операционной системе, уточнила в пресс-служба кредитной организации.

"Сбой произошел из-за некорректной работы приложений, инсталлированных компанией-подрядчиком", - заявили в банке. Обновление ОС произошло в ночь на среду, после чего она начала выдавать ошибки.

Сейчас ведутся технические работы и вклады будут выдаваться при условии, что "все заработает", заявил представитель банка. В среду утром у клиентов МКБ возникли сложности с доступом в интернет- и мобильный банк.

"Дело не во вкладах или в отдельном продукте, а в обновлении операционной системы", - добавил представитель банка.

На 1 сентября население держало в МКБ на депозитах 344 млрд рублей. С начала года банк получил 70,6 млрд рублей новых вкладов.

 
 
Ссылка на источник 104
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Московский кредитный банк - единственный не национализированный банк из "списка Гаврилова".
 
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