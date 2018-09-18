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Синоптики: Два дня тепла, а потом существенно похолодает
Фото Сергея Гудилина / nn.by
В пятницу по стране — +23…+28°С, в Минске — +23…+25°С.
В субботу характер погоды изменится. В большинстве районов похолодает. Ночью +10…+16°С, днем — +13…+19°С.
Затем станет еще холоднее. В понедельник в Минске днем ожидается +9…+11°С.
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В четверг ночью ожидается +9…+15°С, местами +5…+8°С. Днем +22…+28°С. В Минске в четверг днем +23…+25°С.
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