Не беременна: Собчак развеяла слухи о втором ребенке



Ксения Собчак. Фото: GLOBAL LOOK press/Anton Belitsky

Анализом соцсетей светской львицы и телеведущей занялось издание Woman's Day."беременеет" с завидной регулярностью, и журналистам потом приходится опровергать запущенные самой теледивой слухи. По результатам своего труда исследователи пришли к выводу, что и на сей раз Ксения Анатольевна запустила очередную "утку".Основан вывод на пяти признаках, которые видны невооруженным глазом. Во-первых, фигура Собчак не меняется. Как отмечают специалисты, во вторую беременность тело женщины реагирует на перемены быстрее, чем в первую - наливается грудь, начинает расти живот. У Ксении же грудь и сейчас довольно скромного размера, а животик вовсе не "беременный" – хоть и не идеально плоский.Во-вторых, Собчак не боится подхватить инфекцию. Врачи предупреждают, что сейчас самый сезон ОРВИ – и не советуют посещать места массового скопления людей. Однако светская львица и не подумала пропустить вечеринку Tatler, где было очень много народу. Беременная женщина поостереглась бы посещать такое многолюдное мероприятие.В-третьих, теледива продолжает уделять время силовым тренировкам. К спорту беременным можно возвращаться только после самого рискованного первого триместра. Однако, судя по фигуре Собчак, дело до второго семестра никак не дошло, а вот на тренажеры она налегает.В-четвертых, Ксения занимается экстремальной йогой. И не просто стоит на голове, а висит животом на тросе – чего ни одна беременная в своем уме никогда бы не сделала.Ну и пятый признак – на страничке Собчак в Instagram регулярно появляется алкоголь, она рекламирует горячительные напитки. По мнению экспертов издания, ни одному серьезному бренду будет по душе такой пиар – когда название напитка тут же связывают с именем беременной женщины.О том, что Ксения ожидает рождения второго ребенка, ранее сообщил представитель Собчак– сказал он. Примечательно, что объявление телеведущая решила сделать накануне запуска собственного телешоу, где она лично будет выбирать помощника в эфире телеканала "Муз-ТВ".