ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Не беременна: Собчак развеяла слухи о втором ребенке

19.09.2018 19:34 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Ксения Собчак. Фото: GLOBAL LOOK press/Anton Belitsky
Недоверие журналистов к информации о второй беременности Ксении Собчак только укрепилось после анализа ее постов в соцсетях. Женщины в интересном положении такого себе не позволяют.

Анализом соцсетей светской львицы и телеведущей занялось издание Woman's Day. Ксения Собчак "беременеет" с завидной регулярностью, и журналистам потом приходится опровергать запущенные самой теледивой слухи. По результатам своего труда исследователи пришли к выводу, что и на сей раз Ксения Анатольевна запустила очередную "утку".

Основан вывод на пяти признаках, которые видны невооруженным глазом. Во-первых, фигура Собчак не меняется. Как отмечают специалисты, во вторую беременность тело женщины реагирует на перемены быстрее, чем в первую - наливается грудь, начинает расти живот. У Ксении же грудь и сейчас довольно скромного размера, а животик вовсе не "беременный" – хоть и не идеально плоский.


Во-вторых, Собчак не боится подхватить инфекцию. Врачи предупреждают, что сейчас самый сезон ОРВИ – и не советуют посещать места массового скопления людей. Однако светская львица и не подумала пропустить вечеринку Tatler, где было очень много народу. Беременная женщина поостереглась бы посещать такое многолюдное мероприятие.

В-третьих, теледива продолжает уделять время силовым тренировкам. К спорту беременным можно возвращаться только после самого рискованного первого триместра. Однако, судя по фигуре Собчак, дело до второго семестра никак не дошло, а вот на тренажеры она налегает.


В-четвертых, Ксения занимается экстремальной йогой. И не просто стоит на голове, а висит животом на тросе – чего ни одна беременная в своем уме никогда бы не сделала.


Ну и пятый признак – на страничке Собчак в Instagram регулярно появляется алкоголь, она рекламирует горячительные напитки. По мнению экспертов издания, ни одному серьезному бренду будет по душе такой пиар – когда название напитка тут же связывают с именем беременной женщины.


О том, что Ксения ожидает рождения второго ребенка, ранее сообщил представитель Собчак Кирилл Суханов. "Сейчас срок беременности ранний. От остальных комментариев мы воздержимся", – сказал он. Примечательно, что объявление телеведущая решила сделать накануне запуска собственного телешоу, где она лично будет выбирать помощника в эфире телеканала "Муз-ТВ".

 
 
Ссылка на источник 81
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Женщины в интересном положении такого себе не позволяют.
 
Новости дня
Новости разные
 
В России разбился истребитель МиГ-31
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
19.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика