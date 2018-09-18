В России разбился истребитель МиГ-31



Истребитель МиГ-31. Фото: ТАСС, Донат Сорокин

В среду, 19 сентября, российский истребитель-перехватчик МиГ-31 потерпел крушение на территории Нижегородской области, сообщили в Министерстве обороны РФ, сообщаетПо предварительным данным военных, МиГ-31 упал из-за технической неисправности, два пилота успешно катапультировались.заявили в российском военном ведомстве.По информации источника в оперативном штабе, МиГ-31 выполнял учебно-тренировочный полет в районе аэродрома в пригороде населенного пункта Кулебаки.На борту находилось двое пилотов - инструктор и курсант. Они остались живы и уже вышли на связь.