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В России разбился истребитель МиГ-31

19.09.2018 19:28 — Разное | UDF  
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Истребитель МиГ-31. Фото: ТАСС, Донат Сорокин
На борту находилось двое пилотов.

В среду, 19 сентября, российский истребитель-перехватчик МиГ-31 потерпел крушение на территории Нижегородской области, сообщили в Министерстве обороны РФ, сообщает "Интерфакс".

По предварительным данным военных, МиГ-31 упал из-за технической неисправности, два пилота успешно катапультировались.

"Полет выполнялся без боекомплекта, самолет упал в безлюдном месте, разрушений на земле нет", - заявили в российском военном ведомстве.

По информации источника в оперативном штабе, МиГ-31 выполнял учебно-тренировочный полет в районе аэродрома в пригороде населенного пункта Кулебаки.

На борту находилось двое пилотов - инструктор и курсант. Они остались живы и уже вышли на связь.

 
 
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На борту находилось двое пилотов.
 
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