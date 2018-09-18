Анатолий Лебедько нашел новое место работы



Анатолий Лебедько. Фото: nn.by

«Также мы хотим выйти на малые города, где нет партийных структур, СМИ, общественных организаций и там учить людей разговаривать, контактировать с представителями вертикали».

Лебедько до начала июля занимал должность председателя политической партии ОГП. Что собой представляет его новая организация?— сразу отвечает политик.По его словам, «Европейский диалог» на 2019 год готовит три крупные конференции.говоритПо каким же темам пройдут конференции?— рассказывает политик.Несколько менее крупных мероприятий под эгидой «Европейского диалога» может состояться уже в этом году. Например, семинар по избирательному законодательству, о гендерном равенстве.Государственную регистрацию «Европейский диалог» получил еще в марте, а в августе был открыт банковский счет. Лебедько уверен, что сможет проводить эффективные кампании по фандрайзингу (привлечение денежных средств, в том числе на благотворительность) — это и будет источником финансирования организации.