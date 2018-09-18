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Анатолий Лебедько нашел новое место работы

19.09.2018 19:21 — Разное | UDF  
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Анатолий Лебедько. Фото: nn.by
Анатолий Лебедько стал учредителем и директором учреждения «Европейский диалог».

Лебедько до начала июля занимал должность председателя политической партии ОГП. Что собой представляет его новая организация? «Увидите по делам», — сразу отвечает политик.

По его словам, «Европейский диалог» на 2019 год готовит три крупные конференции. «Это будет независимая площадка, свободная от цензуры. У нас существует «Минский диалог», но но он близок к власти, поэтому организаторы осторожны в выборе тем и участников. У нас не будет никакой цензуры и самоцензуры», — говорит Анатолий Лебедько.

По каким же темам пройдут конференции? «Белорусско-российские отношения не из коридоров власти, а взгляд со стороны. Будет приглашено большое число российских независимых экспертов. Следующая тема — «Беларусь и НАТО». Нам нужно говорить об этой организации. Ну и третья тема — экономика, хотим привезти экспертов из соседних государств, которые провели в своих странах удачные экономические реформы», — рассказывает политик.

Несколько менее крупных мероприятий под эгидой «Европейского диалога» может состояться уже в этом году. Например, семинар по избирательному законодательству, о гендерном равенстве.

«Также мы хотим выйти на малые города, где нет партийных структур, СМИ, общественных организаций и там учить людей разговаривать, контактировать с представителями вертикали».


Государственную регистрацию «Европейский диалог» получил еще в марте, а в августе был открыт банковский счет. Лебедько уверен, что сможет проводить эффективные кампании по фандрайзингу (привлечение денежных средств, в том числе на благотворительность) — это и будет источником финансирования организации.

 
 
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Анатолий Лебедько стал учредителем и директором учреждения "Европейский диалог".
 
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