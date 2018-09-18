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Портал 115.бел уже работает в 18 городах

19.09.2018 20:17 — Разное | БелТА  
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19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Портал "Мой горад" 115.бел уже работает в 18 городах, сообщает БЕЛТА.

Портал создавался для отправки запросов повседневного текущего характера, касающихся жилищно-коммунальных услуг и городского хозяйства Минска, начал функционировать в ноябре 2015 года. В середине прошлого года к проекту подключился Витебск, в этом году - другие регионы Беларуси.

Теперь воспользоваться сервисом могут жители Берестовицы, Волковыска, Вороново, Солигорска, Кричева, Зельвы, Кореличей, Дятлово, Новогрудка, Ошмян, Рогачева, Слонима, Сморгони, Щучина. Недавно такая возможность появилась у жителей Гомеля и Жлобина. Здесь также по примеру Минска созданы контакт-центры, которые подключены к единой диспетчерской службе.

Как отметили в Центре информационных технологий Мингорисполкома, главная задача портала - упростить взаимодействие служб ЖКХ с горожанами. После модерации запросы направляются в подразделения горисполкомов или городским службам для выполнения.

Портал не является официальным сайтом государственных органов и организаций. Обратная связь реализуется через предоставление возможности просмотра статуса обработки опубликованного запроса, а также анализа результатов выполненной работы по запросу в формате изображений "было" и "стало". Гражданин имеет возможность влиять на рейтинг организации, оценивая качество выполненной по его запросу работы.

Всего на сайте зарегистрировано более 67,4 тыс. человек. Только в Минске принято почти 167,5 тыс. запросов, решено более 154,8 тыс. проблем. Структура заявок остается практически неизменной: 44% поднимаемых минчанами проблем касается многоквартирных жилых домов, около 35% - благоустройства дворовых территорий, 21% - общегородской инфраструктуры.-0-

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Портал "Мой горад" 115.бел уже работает в 18 городах, сообщает БЕЛТА. Портал создавался для отправки запросов повседневного текущего...
 
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Петрыкаускiя навiны
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Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
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