Драгоценности, миллионы и iPhone. Что ещё крадут у знаменитостей?

сообщает life.ru Известный актёр и главный режиссёр театра "Школа драматического искусства" Игорь Яцко заявил, что его ограбили в центре Москвы. Так, по информации МК, мужчина поужинал в компании незнакомого таксиста и очнулся в салоне машины без своего телефона и кредитной карты,life.ru





По словам артиста, в тот вечер он вышел из театра на улице Сретенка и пошёл в сторону какого-нибудь заведения, чтобы выпить. В какой-то момент за ним увязался таксист, настойчиво предлагавший свои услуги.





Со слов Игоря Яцко, извозчик отвёз его в ресторан на Поварской улице. В заведение они пошли вместе. Сам режиссёр выпил около 200 граммов водки, а затем, по его словам, потерял память. Запомнил только, как расплатился своей кредитной картой. А после очнулся на заднем сиденье другого такси.





У артиста не было в кармане своего телефона, а в бумажнике кредитки. Позже в банке ему сообщили о пропаже 400 тысяч рублей из 467, что были на счёте. Кого ещё из российских звёзд грабили в последнее время и что именно забирали воры, читайте далее.





Лёва Би-2 — бижутерия









Фото © РИА Новости/Кирилл Каллиников





В конце июля воры пробрались в квартиру Лёвы Би-2, откуда вынесли бижутерию на 70 тысяч рублей.





Не исключено, что они бы украли и больше, но сработала установленная в квартире сигнализация, после чего оперативно приехала полиция.





Владимир Кузьмин — 10 млн рублей









Фото © РИА Новости/Екатерина Чеснокова





В Подмосковье 11 сентября воры ограбили дом популярного певца Владимира Кузьмина. Налётчики забрали из сейфа 10 млн рублей.





Сам певец в это время находился в США. Как ранее сообщал Лайф, неизвестные заставили рабочего, который занимался ремонтом, вскрыть сейф, после чего забрали деньги и сбежали. Рабочий позвонил в полицию и Кузьмину.





По одной из версий, деньги из сейфа мог забрать и рабочий. Или, зная, когда исполнителя не будет дома, специально привёл грабителей.





Мария Миронова — $3000









Фото © РИА Новости/Екатерина Чеснокова





В конце июня стало известно об ограблении актрисы Марии Мироновой в центре Москвы. Актриса, как сообщает КП, отправилась в банк на Смоленской-Сенной площади, чтобы положить на свой счёт 3000 долларов.





Средства лежали в сумке. От дома до банка Миронова прошла пешком. Но когда вошла в банк, валюты в сумочке уже не было.





Наталья Бочкарёва — 6 миллионов









Фото © РИА Новости/Екатерина Чеснокова



В Москве летом 2014 года ограбили московскую квартиру звезды сериала "Счастливы вместе" Натальи Бочкарёвой. Злоумышленники разбили окно квартиры на улице Бажова и забрали все деньги и ценности, примерно на 6 миллионов 350 тысяч рублей.

В полицию о произошедшем сообщил супруг Бочкарёвой. Все ценности вытащили из сейфа. Правоохранители тогда возбудили уголовное дело, однако вора так и не нашли.

Вера Сотникова — шубы



Фото © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

В конце декабря прошлого года стало известно, что воры напали на московскую квартиру актрисы Веры Сотниковой. Дело в том, что знаменитость не успела к тому моменту установить сигнализацию, чем преступники и воспользовались. Актриса даже обратилась к своим подписчикам в "Инстаграме" с предложением провести собственное расследование.

Что у неё украли, кроме шуб, неизвестно. Но вернуть Сотникова просила именно их.

Ольга Анохина — 21 тысяча рублей



Фото © РИА Новости/Владимир Вяткин В октябре прошлого года в Москве неизвестный мужчина, угрожая актрисе Ольге Анохиной, известной зрителям по фильмам "Инкогнито из Петербурга", "Сибирский цирюльник", "Военно-полевой роман" и "Будьте моим мужем", похитил у неё сумку .

В сумке были документы, ключи от квартиры, деньги и мобильный телефон. В кошельке актрисы была примерно 21 тысяча рублей.



