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В Туркменистане имитируют наличие кур на прилавках, набивая ватой упаковки?

19.09.2018 20:03 — Разное | Партизан  
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CA-NEWS (TM) сообщают, на некоторых рынках Ашхабада продолжают появляться бутафорские прилавки, на которых выставлены упаковки из-под кур, набитые ватой.

В госмагазинах кур, которые исчезли примерно в середине августа, нет до сих пор, сообщают корреспонденты «Хроники Туркменистана».



На рынке в Дашогузе продавцы прикрывают пустые пакеты с курами потрошками, чтобы показать, что куры якобы есть в продаже.

Иногда кур небольшими партиями завозят и продают на официальных прилавках компании «Гуш топлумы». Однако продавцы делают все возможное, чтобы ограничить их продажу, чтобы затем перепродать владельцам частных магазинов за 18-19 манатов. В свою очередь, те будут их продавать уже по 22-23 маната за штуку.


О появлении бутафорских прилавков с продуктами и фальшивыми ценниками издание сообщило в начале сентября. Покупателей от них отгоняли люди в гражданской одежде с рациями, которые кричали, чтобы люди проходили мимо, так как товар не продается.


 
 
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CA-NEWS (TM) сообщают, на некоторых рынках Ашхабада продолжают появляться бутафорские прилавки, на которых выставлены упаковки из-под кур, набитые ватой.
 
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Единство
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