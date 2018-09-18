В Минске покажут провокационный новый фильм Ларса фон Триера

Белорусская премьера фильма пройдет в рамках внеконкурсной секции ММКФ «Лiстапад».

Автор картин «Рассекая волны», «Танцующая в темноте», «Догвилль», «Антихрист», «Нимфоманка: Часть 1» и «Нимфоманка: Часть 2» на этот раз рассказал историю о серийном убийце, которая стала очередной сенсацией мастера кинопровокаций.





«Дом, который построил Джек», где палачи и жертвы оказываются на одной моральной ступени, а искусство приравнено преступлению, знаменовало возвращение режиссера на каннскую «красную дорожку», причем возвращение с дерзким ответом обществу потреблениия.





После пресс-конференции, посвященной премьере фильма «Меланхолия» на Каннском кинофестивале, из-за обвинений в сочувствии нацистам Ларс фон Триер был объявлен персоной нон грата. В Канны он вернулся с очередным вызовом общественному мнению, конъюнктуре и тенденциям, связанным в том числе с движением за женское равноправие в кино. Мировая премьера «Дома, который построил Джек» показала, что Триер остался бунтарем и, возможно, единственным в мировом кинематографе классиком, чья скандальная репутация не мешает оставаться лидером мирового киноистеблишмента.









— Новый фильм Ларса фон Триера может также выглядеть попыткой разобраться с собственными демонами. Здесь радикальный киноязык, абсолютная беспощадность, причем в первую очередь к самому себе, провокационное доскональное живописание людей, чьи жизненные принципы лежат «по ту сторону добра и зла», — говорит программный директор фестиваля Игорь Сукманов. — В этом искусство фон Триера — его кино никого не оставляет равнодушным: одних оно восхищает, других отталкивает. Та часть публики, которая спешит обвинить режиссера в жестокости, упускает из виду, что фильм датчанина насквозь ироничен, и что бесчеловечный триллер, которым нас всех пугают, является прежде всего сатирой на тему современного мироустройства. Через художественную форму режиссер сканирует человеческую сущность и двойственную природу искусства, что делает его равновеликим, например, Ингмару Бергману.



