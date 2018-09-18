16 октября компания Huawei в Лондоне представит новые флагманские смартфоны — Mate 20 и Mate 20 Pro. Сегодня известный инсайдер Roland Quandt опубликовал несколько фотографий, на которых изображена модель с приставкой Pro.

Как и предполагалось ранее, практически всю переднюю сторону устройства займет OLED-экран с немного скругленными краями. Скорее всего, диагональ панели составит 6,9 дюймов. В верхней части дисплея разместится вырез для системы 3D-сканирования лица.

На еще одном рендере Mate 20 Pro показан с беспроводными наушниками Huawei Freebuds 2 Pro. Последние, вероятно, анонсируют вместе со смартфонами. Там же можно заметить устройство беспроводной зарядки. Это означает, что новые наушники и смартфоны могут поддерживать эту технологию.





Кроме того, рендер подтвердил информацию о тройной основной камере Leica на задней стороне Mate 20 Pro.

К другим предполагаемым характеристикам смартфона относятся процессор Kirin 980, продвинутая система искусственного интеллекта для улучшения фотографий, а также аккумулятор емкостью в 4200 мАч с улучшенными функциями быстрой зарядки.

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