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Инсайдер показал флагман Huawei Mate 20 Pro на "живых

19.09.2018 20:58 — Разное | Tut.by  
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16 октября компания Huawei в Лондоне представит новые флагманские смартфоны — Mate 20 и Mate 20 Pro. Сегодня известный инсайдер Roland Quandt опубликовал несколько фотографий, на которых изображена модель с приставкой Pro.

Как и предполагалось ранее, практически всю переднюю сторону устройства займет OLED-экран с немного скругленными краями. Скорее всего, диагональ панели составит 6,9 дюймов. В верхней части дисплея разместится вырез для системы 3D-сканирования лица.

На еще одном рендере Mate 20 Pro показан с беспроводными наушниками Huawei Freebuds 2 Pro. Последние, вероятно, анонсируют вместе со смартфонами. Там же можно заметить устройство беспроводной зарядки. Это означает, что новые наушники и смартфоны могут поддерживать эту технологию.


Кроме того, рендер подтвердил информацию о тройной основной камере Leica на задней стороне Mate 20 Pro.

К другим предполагаемым характеристикам смартфона относятся процессор Kirin 980, продвинутая система искусственного интеллекта для улучшения фотографий, а также аккумулятор емкостью в 4200 мАч с улучшенными функциями быстрой зарядки.

Смотрите, сколько у нас стоят популярные смартфоны Huawei:

 
 
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Анонс смартфона состоится 16 октября.
 
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