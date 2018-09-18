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"Пойду до конца". Жена главреда МК откровенно рассказала о причинах развода
Павел Гусев с супругой Евгенией Ефимовой. Фото: ©РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Жена главного редактора газеты "Московский комсомолец" Павла Гусева, с которым она находится в процессе развода, раскрыла подробности их семейной жизни. Как сообщает телеграм-канал
Супруги прожили в браке 23 года и родили трёх дочерей: младшей сейчас шесть лет, средней — 17, старшей — 19. В результате скандалов между Гусевым и Ефимовой жена подала заявление в полицию, в котором сообщила об угрозах. После этого, по её словам, муж исчез на трое суток и не отвечал даже на звонки дочери.
— Никто не знал, где он находится. Я была вынуждена вернуться домой, потому что дети были брошены, — рассказала она, добавив, что впоследствии с Гусевым не контактировала и никаких угроз больше не было.
По словам женщины, она не понимает действий мужа, единственное, что сейчас её беспокоит — безопасность детей. Сама же она признаётся, что боится приходить в дом, где жила, поэтому дочери сейчас под присмотром её 72-летней мамы. В то же время сама Ефимова готова бороться за будущее детей.
— По закону я могу претендовать на половину всего имущества. Я просто хочу разделить всё, закончить эту историю своей жизни и спокойно растить своих детей, — сказала она, добавив, что итоговая сумма, которую будут делить супруги, может быть больше 30 миллиардов рублей, о которых сообщалось ранее.
В ходе интервью Ефимова рассказала, что раньше не хотела выносить сор из избы и надеялась, что он одумается. Сейчас же супруга владельца "МК" сказала, что сегодня её муж — это не тот человек, с которым она венчалась.
— Когда ты узнаёшь, что ситуация становится запредельной и абсурдной, узнаёшь, что какие-то малолетние девочки ночуют в наших спальнях, где иногда спят мои дети. Потом я узнала, что он этих девочек устраивает без образования на работу в редакцию, — рассказала она.
Супруга Гусева отметила, что до подачи иска пыталась договориться с ним и просила "очень мало", предлагая мужу купить ей и детям квартиру, после чего разъехаться. Причём всё это, по её словам, длилось порядка двух с половиной лет. По мнению Ефимовой, Гусев давил на неё и был уверен, что она не обратится в суд.
— Я боюсь за себя, я боюсь за детей, его поведение и действия меня пугают, — заключила она. — Но я всё равно пойду до конца, у меня просто нет другого выбора.
Как ранее писал Лайф, вслед за иском жены главред МК написал заявление на супругу из-за кражи книг и картин на $2 млн.
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Евгения Ефимова призналась, что раньше не хотела выносить сор из избы и надеялась, что муж одумается.
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