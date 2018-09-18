ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Пойду до конца". Жена главреда МК откровенно рассказала о причинах развода

19.09.2018 19:48 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Павел Гусев с супругой Евгенией Ефимовой. Фото: ©РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Евгения Ефимова призналась, что раньше не хотела выносить сор из избы и надеялась, что муж одумается.

Жена главного редактора газеты "Московский комсомолец" Павла Гусева, с которым она находится в процессе развода, раскрыла подробности их семейной жизни. Как сообщает телеграм-канал Super, сейчас Евгения Ефимова живёт у брата и пытается снять квартиру, чтобы перевезти в новое жильё троих детей.

Супруги прожили в браке 23 года и родили трёх дочерей: младшей сейчас шесть лет, средней — 17, старшей — 19. В результате скандалов между Гусевым и Ефимовой жена подала заявление в полицию, в котором сообщила об угрозах. После этого, по её словам, муж исчез на трое суток и не отвечал даже на звонки дочери.

— Никто не знал, где он находится. Я была вынуждена вернуться домой, потому что дети были брошены, — рассказала она, добавив, что впоследствии с Гусевым не контактировала и никаких угроз больше не было.

По словам женщины, она не понимает действий мужа, единственное, что сейчас её беспокоит — безопасность детей. Сама же она признаётся, что боится приходить в дом, где жила, поэтому дочери сейчас под присмотром её 72-летней мамы. В то же время сама Ефимова готова бороться за будущее детей.

— По закону я могу претендовать на половину всего имущества. Я просто хочу разделить всё, закончить эту историю своей жизни и спокойно растить своих детей, — сказала она, добавив, что итоговая сумма, которую будут делить супруги, может быть больше 30 миллиардов рублей, о которых сообщалось ранее.

В ходе интервью Ефимова рассказала, что раньше не хотела выносить сор из избы и надеялась, что он одумается. Сейчас же супруга владельца "МК" сказала, что сегодня её муж — это не тот человек, с которым она венчалась.

— Когда ты узнаёшь, что ситуация становится запредельной и абсурдной, узнаёшь, что какие-то малолетние девочки ночуют в наших спальнях, где иногда спят мои дети. Потом я узнала, что он этих девочек устраивает без образования на работу в редакцию, — рассказала она.

Супруга Гусева отметила, что до подачи иска пыталась договориться с ним и просила "очень мало", предлагая мужу купить ей и детям квартиру, после чего разъехаться. Причём всё это, по её словам, длилось порядка двух с половиной лет. По мнению Ефимовой, Гусев давил на неё и был уверен, что она не обратится в суд.

— Я боюсь за себя, я боюсь за детей, его поведение и действия меня пугают, — заключила она. — Но я всё равно пойду до конца, у меня просто нет другого выбора.

Как ранее писал Лайф, вслед за иском жены главред МК написал заявление на супругу из-за кражи книг и картин на $2 млн.

 
 
Ссылка на источник 36
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Евгения Ефимова призналась, что раньше не хотела выносить сор из избы и надеялась, что муж одумается.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске покажут провокационный новый фильм Ларса фон Триера
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
19.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика