"Пойду до конца". Жена главреда МК откровенно рассказала о причинах развода



Павел Гусев с супругой Евгенией Ефимовой. Фото: ©РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Жена главного редактора газеты "Московский комсомолец", с которым она находится в процессе развода, раскрыла подробности их семейной жизни. Как сообщает телеграм-канал, сейчасживёт у брата и пытается снять квартиру, чтобы перевезти в новое жильё троих детей.Супруги прожили в браке 23 года и родили трёх дочерей: младшей сейчас шесть лет, средней — 17, старшей — 19. В результате скандалов между Гусевым и Ефимовой жена подала заявление в полицию, в котором сообщила об угрозах. После этого, по её словам, муж исчез на трое суток и не отвечал даже на звонки дочери.— рассказала она, добавив, что впоследствии с Гусевым не контактировала и никаких угроз больше не было.По словам женщины, она не понимает действий мужа, единственное, что сейчас её беспокоит — безопасность детей. Сама же она признаётся, что боится приходить в дом, где жила, поэтому дочери сейчас под присмотром её 72-летней мамы. В то же время сама Ефимова готова бороться за будущее детей.сказала она, добавив, что итоговая сумма, которую будут делить супруги, может быть больше 30 миллиардов рублей, о которых сообщалось ранее.В ходе интервью Ефимова рассказала, что раньше не хотела выносить сор из избы и надеялась, что он одумается. Сейчас же супруга владельца "МК" сказала, что сегодня её муж — это не тот человек, с которым она венчалась.— рассказала она.Супруга Гусева отметила, что до подачи иска пыталась договориться с ним и просила, предлагая мужу купить ей и детям квартиру, после чего разъехаться. Причём всё это, по её словам, длилось порядка двух с половиной лет. По мнению Ефимовой, Гусев давил на неё и был уверен, что она не обратится в суд.— заключила она. —Как ранее писал Лайф, вслед за иском жены главред МК написал заявление на супругу из-за кражи книг и картин на $2 млн.