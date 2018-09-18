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Тренер БАТЭ Алексей Бага: "Хотим пробиться в нокаут-раунд"

19.09.2018 21:14 — Разное | Tut.by  
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В преддверии матча 1-го тура группового раунда Лиги Европы между венгерским «Види» и БАТЭ состоялась официальная пресс-конференция главного тренера Алексея Баги. Коуч еще раз повторил о задаче команды на турнир, похвалил соперника и рассказал о значении опыта своей команды. Его слова передает официальный сайт БАТЭ.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Наверняка при подготовке к поединку вы просматривали видеозаписи игр «Види» в квалификационных стадиях Лиги чемпионов. В Венгрии считают, что клуб из Секешфехервара действовал очень организованно и дисциплинированно. А какое впечатление осталось у вас?

— Мы изучили много различной информации о венгерском чемпионе, просмотрели немало видеоматериалов. Уже то, что «Види» прошел весьма серьезных соперников, в числе которых болгарский «Лудогорец», вызывает уважение. Это сильная команда, сбалансированная во всех линиях. В составе есть опытные футболисты, среди которых много сборников. Не сомневаюсь, завтрашняя игра будет для нас тяжелой, но вместе с тем и интересной.

— В прошлом году в групповом этапе Лиги Европы БАТЭ набрал 5 очков. Сколько надеетесь взять в нынешнем? И то, что начинаете в Венгрии, считаете хорошим моментом, чтобы выполнить свою задачу?

— Хотим набрать столько очков, сколько позволит нам пробиться в нокаут-раунд. А будет это пять, три или два с половиной, не имеет значения. То, что стартуем в Будапеште, — так сложился календарь. Ничего страшного или необычного в том не видим. У нас очень опытная команда, многое повидавшая на своем веку. Выпало начинать в Будапеште, значит, так тому и быть. Прекрасный город, великолепный стадион. Никаких проблем.

— Задал такой вопрос по той причине, что, возможно, вы любите начинать на чужих полях. Мы видели, что в квалификационных стадиях Лиги чемпионов БАТЭ одолел ХИК и «Карабах» как раз в гостях.

— В Финляндии мы играли ответный матч, а противостояние с ХИКом начинали в Борисове. Но то, что набираем очки на выезде, говорит о наших классе, силе и опыте.

— Вы упомянули об опыте БАТЭ. Насколько этот опыт важен? Именно опыт групповых этапов. Ведь «Види» тоже имеет опыт, но, правда, в квалификационных матчах. А ваша команда в последнее время часто выступала в групповых этапах Лиги чемпионов и Лиги Европы. Думаете, этот опыт скажется?

— Уверен на сто процентов. Опыт матчей квалификационных стадий и опыт участия в групповых турнирах — разные вещи. Когда играешь в групповых турнирах против больших клубов, причем на аренах мирового уровня, это закаляет футболистов, позволяет быстрее учиться, добавляет матерости. Убежден, опыт поможет нам завтра.

Напомним, что игра против «Види» пройдет 20 сентября и начнется в 19.00. SPORT.TUT.BY проведет онлайн встречи.

15 сентября в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника есть возможность получить парный билет на матч БАТЭ с греческим ПАОКом (4 октября, 22.00). Счастливчику достанутся билеты бесплатно. Победитель будет объявлен 21 сентября.


 
 
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Коуч БАТЭ еще раз повторил о задаче команды на турнир, похвалил соперника и рассказал о значении опыта своей команды.
 
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