ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Я знаю, что меня всегда услышат и поддержат»: чем удивит инклюзивный спектакль узбекского пластического театра «Лик»

19.09.2018 20:31 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Все дороги ведут… на «Куфар». В Минск съезжаются театралы из 12 стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Я знаю, что меня всегда услышат и поддержат»: чем удивит инклюзивный спектакль узбекского пластического театра «Лик»

Первыми в белорусскую столицу прилетели артисты из Узбекистана – молодежный театр движения «Лик». Актеры из Ташкента дебютируют на минской сцене, однако критики уже прочат постановке успех. Пластический спектакль «Из глубины воззвав к Тебе…» основан на реальных событиях. На языке танца зрителю расскажут удивительную историю о молодых людях с ограниченными возможностями. Корреспондент Татьяна Ревизоре – о театре с инклюзией и драматургии жизни.

«Я знаю, что меня всегда услышат и поддержат»: чем удивит инклюзивный спектакль узбекского пластического театра «Лик»

История его персонажа будто списана… Нет, не списана – на самом деле взята из жизни Валеры. Главный герой – инвалид-колясочник. Взрослея, он ищет точки соприкосновения с другими людьми и миром в принципе. Каждый встречный – равно новый шаг, новое открытие, новый подвиг.

«Я знаю, что меня всегда услышат и поддержат»: чем удивит инклюзивный спектакль узбекского пластического театра «Лик»

И это больше, чем просто роль, ведь у Валеры тяжелая форма ДЦП. Он не может рассказать, но голос заменяет танец. «Из глубины воззвав к Тебе» – пластический спектакль, который увидит минский зритель.

«Я знаю, что меня всегда услышат и поддержат»: чем удивит инклюзивный спектакль узбекского пластического театра «Лик»

Лилия Севастьянова, художественный руководитель театра движения «Лик» (Узбекистан):
Валера у нас с самого начала, то есть уже 18 лет. Работа наша – правильно ее будет назвать диалогом, взаимообогащением. Когда идет вперед душа, и тело тянется за ней, это очень гармоничное движение, потому что в нем соединяется и мысль, и чувство, и тело.

«Я знаю, что меня всегда услышат и поддержат»: чем удивит инклюзивный спектакль узбекского пластического театра «Лик»

Театру «Лик» из Ташкента почти 40 лет. Из хореографического ансамбля он вырос в интеграционный. Сегодня в коллективе 40 человек, более 20 – актеры с инвалидностью: «колясочники», глухонемые, незрячие, ребята с ДЦП и аутизмом.

«Я знаю, что меня всегда услышат и поддержат»: чем удивит инклюзивный спектакль узбекского пластического театра «Лик»

Илья Останин, балетмейстер театра движения «Лик» (Узбекистан):
Банальный такой девиз, но все здесь равны. Он здесь не может поднять руку, здесь не может поднять ногу. Всегда можно найти какой-то выход из этого положения, если говорить про танцевальную импровизацию, поэтому лично для меня это не имеет никакого значения.

«Я знаю, что меня всегда услышат и поддержат»: чем удивит инклюзивный спектакль узбекского пластического театра «Лик»

Названия и темы спектаклей основаны на реальных событиях. Даже к хореографии здесь особый подход: она не сочиняется, а рождается в процессе импровизации. Сюжеты из жизни актеры воплощают в «говорящих» движениях, там, где зритель видит на уровне души. Сегодня в репертуаре театра около 20 спектаклей. Инвалидность и искусство вместе как «чеховское ружье», выстрелившее громко, пусть и не сразу.

«Я знаю, что меня всегда услышат и поддержат»: чем удивит инклюзивный спектакль узбекского пластического театра «Лик»

Фарангиз Вахитова, актриса театра движения «Лик» (Узбекистан):
Когда я начала танцевать, я стала слушать сердцем. Понимать и чувствовать людей, которые находятся со мной рядом в театре. Я слышу даже музыку. Слышу ее сердцем.

«Я знаю, что меня всегда услышат и поддержат»: чем удивит инклюзивный спектакль узбекского пластического театра «Лик»

Анастасия Плотникова, актриса Театра движения ЛИК (Узбекистан):
Для меня это возможность выразить то, что, возможно, я никогда бы не сказала в жизни. Возможно даже не осознала бы. Но через движение, через импровизацию, через взаимодействие с партнерами я так или иначе это высказываю. И я знаю, что меня всегда услышат и поддержат.

Хочется подружиться с белорусским зрителем. Хочется, конечно, чтобы нас здесь знали. Потому что в России нас уже знают, а вот с Беларусью мы еще не знакомы.

«Я знаю, что меня всегда услышат и поддержат»: чем удивит инклюзивный спектакль узбекского пластического театра «Лик»

На минской сцене актеры из Ташкента выступят впервые. Постановке прочат успех и уже называют одним из самых невероятных спектаклей за всю историю «Куфара». Но последнее слово за зрителем. Фестивальные показы – а их в этом сезоне более 20 – начнутся уже 20 сентября.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 48
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Все дороги ведут… на «Куфар». В Минск съезжаются театралы из 12 стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
 
Новости дня
Новости разные
 
Что было, то было: Торговля с машин. Все по-честному/ Гусь – друг человека!
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
19.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика