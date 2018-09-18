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Что было, то было: Торговля с машин. Все по-честному/ Гусь – друг человека!

19.09.2018 20:24 — Разное | СТВ  
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Торговля с машин. Все по-честному

Мингорисполком на три месяца разрешил торговлю овощами непосредственно с машин.  Всего по столице создано 197 площадок именно для реализации сельхозпродукции. Начальник отдела сельского хозяйства и продовольствия главного управления потребительского рынка Мингорисполкома Алла Сергеева в нашей программе особо подчеркнула, что в обозначенных местах можно реализовывать только плодоовощную продукцию и только отечественного производства. Мясную, рыбную и другую продукцию продавать нельзя. Это важно, так как подозреваю, что «под шумок» на стихийных рынках появятся люди с мясом, салом или вообще с сумочками и вязаными носками. Еще один важный момент – разрешения на торговлю выдаются в администрациях районов на безвозмездной основе. Но на эту процедуру может уйти от трех до пяти дней. Кто торгует - крупные сельскохозяйственные предприятия, предприятия потребительской кооперации, крестьянские и фермерские хозяйства, физические лица, которые имеют свой земельный участок, на котором ведут хозяйство. Утверждают, что схема поле-прилавок исключит всяческие торговые надбавки и цена будет более чем на 10 процентов ниже, чем в магазинах. На мой взгляд, это больше связано с оптовой торговлей на выездных ярмарках, нежели с ценой от производителя. Это я к экономике, а не к эмоциям. Пусть теперь попробуют фермеры и частники, которые жаловались, что яблоки у них скупают по 5 копеек за кило, привезти их в Минск и продать по 50 копеек. Сбор, хранение, фасовка, доставка, товарный вид, проживание в Минске и многие другие составляющие превратят 5 копеек в рубль, а то и больше… Я не защищаю ни сетевой ритейл, ни частников, скупающих яблоки по деревням, ни плодоовощные базы. Просто надо выстраивать товаропроводящие цепочки. И если Минсельхозпрод или МАРТ хотят реально помочь обычному крестьянину или мелкому фермеру, хорошо бы перенять опыт, например, Испании. Чтобы спасти фактически убыточное для Европы сельское хозяйство, там были построены распределительные центры плодоовощной продукции. На месте действует биржа, рядом несколько перерабатывающих заводов, мощная логистическая служба со складами-холодильниками, моющими конвейерами, упаковочными линиями, рефрижераторным транспортом, оптовая и мелкооптовая торговля, банк, гостиница, стоянка и многое другое. Крестьянину надо просто привезти туда и сдать оптом свой урожай, получив за него четко просчитанную цену. Все остальное берет на себя этот РЦ. Что на сок, что на джем, что в ресторан, что на экспорт, что на длительное хранение, а что прямо на прилавок. У всех небольшая маржа, у всех бизнес, прилавки битком круглый год. И никто никого не называет перекупщиком или торгашом. Но, к сожалению,  от сотрясания медийного пространства жалобами селян ситуация не исправится.

Гусь – друг человека!

Каждый по-своему стремится к популярности. Тому подспорьем стали социальные сети. Минчанин Андрей завел в квартире друга - гуся и снимает сериал об их совместной жизни. Инверсно, что Андрей, вырастил птицу с яйца и назвал Харвистер. Страницу на YouTube-канале хозяин и его питомец ведут более трех месяцев. Ролики о жизни и дрессировке питомца набирают до 260 тысяч просмотров и массу восторженных комментариев. О том, какое развитие ждет это проект, особенностях дрессировки и уникальных умениях гуся вы можете посмотреть и почитать на нашем сайте в разделе КАЛЕЙДОСКОП.

Д.П.

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Теги: Минск
 
 
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