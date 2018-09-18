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Столтенберг доволен результатами саммита КНДР-Южная Корея

19.09.2018 20:21 — Разное | Интерфакс  
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в среду приветствовал результаты встречи лидера КНДР Ким Чен Ына и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина, назвав саммит "реальным шагом вперед".

"Я приветствую результаты нового межкорейского саммита. Это реально шаг вперед. Я надеюсь, что это приведет к денуклеаризации корейского полуострова, что поможет укрепить мир и безопасность в регионе", - написал Й.Столтенберг в Twitter.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын провели в среду в Пхеньяне переговоры, по итогам которых был достигнут ряд договоренностей. Так, в совместном заявлении говорится, что Пхеньян принял решение об окончательном демонтаже ракетного полигона "Тончханн", также КНДР планирует демонтировать ядерный реактор в Йонбене.

Кроме того, была достигнута договоренность о создании в Желтом море буферной зоны, в которой не будут проводиться артиллерийские стрельбы и военно-морские учения.

В районе демаркационной линии, разграничивающей два государства, будет создана зона свободная он наземных военных учений и артиллерийских стрельб.

Для предотвращения столкновений воздушных судов совместный документ предусматривает создание полетной зоны.

Также лидеры КНДР и Южной Кореи договорились о формировании единой корейской команды для участия в Олимпийских играх и сотрудничестве в области совместного проведения Олимпиады 2032 года

 
 
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в среду приветствовал результаты встречи лидера КНДР Ким Чен Ына и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина, назвав саммит...
 
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