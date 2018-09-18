Сайдик назвал Донбасс одной из самых заминированных территорий в мире

Восток Украины стал одной из наиболее заминированных территорий в мире, заявил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик.

"Рабочей группой по безопасности обсуждались вопросы соблюдения режима прекращения огня, разведения сил и средств, а также разминирования. Отмечалось, что восток Украины стал одной из наиболее заминированных территорий в мире", - сказал М.Сайдик в среду на брифинге по итогам заседания трехстронней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе.

В связи с этим координатор группы по безопасности Эртугрул Апакан "подчеркнул важность так называемого гуманитарного разминирования и системного подхода к нему", продолжил спецпредставитель ОБСЕ.