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Сайдик назвал Донбасс одной из самых заминированных территорий в мире

19.09.2018 19:39 — Разное | Интерфакс  
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Восток Украины стал одной из наиболее заминированных территорий в мире, заявил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик.

"Рабочей группой по безопасности обсуждались вопросы соблюдения режима прекращения огня, разведения сил и средств, а также разминирования. Отмечалось, что восток Украины стал одной из наиболее заминированных территорий в мире", - сказал М.Сайдик в среду на брифинге по итогам заседания трехстронней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе.

В связи с этим координатор группы по безопасности Эртугрул Апакан "подчеркнул важность так называемого гуманитарного разминирования и системного подхода к нему", продолжил спецпредставитель ОБСЕ.

 
 
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Восток Украины стал одной из наиболее заминированных территорий в мире, заявил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик.
 
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