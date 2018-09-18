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В Москве закрыли 15 нелегальных казино

19.09.2018 21:03 — Разное | Партизан  
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Следственный комитет России объявил о ликвидации в Москве крупной сети незаконных казино, работавшей с мая 2016 года под видом букмекерской конторы «Панорама».

Пресечена деятельность 15 игровых клубов и казино, ежемесячный оборот которых оценивают в сотни миллионов рублей, сообщается на сайте СК по Москве.

В ходе совместной операции СК, ФСБ и МВД задержали более 100 человек, связанных с группировкой, в том числе главаря банды по фамилии Бажанов. Следствие обратится в суд с ходатайствами об аресте 47 подозреваемых.


Следователи возбудили дело по статье 210 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем) и объединили в одно производство 12 дел об организации незаконной игорной деятельности.


 
 
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Следственный комитет России объявил о ликвидации в Москве крупной сети незаконных казино, работавшей с мая 2016 года под видом букмекерской конторы «Панорама».
 
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