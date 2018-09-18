Кинофестиваль «Лістапад-2018» будет посвящен режиссеру Кире Муратовой

Новый «Лістапад» — новые слоган и визуальный образ. Если в прошлом году на большом экране зрители искали «Истину, любовь и красоту» с отсылкой к культовому фильму индийского режиссера Раджа Капура, то на этот раз им предложат «познать белый свет».









Слоган 25-го «Лістапада» служит оммажем одному из любимых авторов кинофестиваля Кире Муратовой и ее одноименной картине. Именно на такое кино, которое говорит о близком на языке высокого искусства, «Лістапад» хотел бы равняться при формировании своих программ. «Увлеченья», «Чеховские мотивы», «Настройщик», «Мелодия для шарманки» — фильмы Киры Муратовой сопутствуют всей 25-летней истории Минского МКФ. Более того, в последние годы режиссер отказывалась от поездок на многие фестивали, но Минск стал счастливым исключением — здесь в 2013 году она представила свою картину «Вечное возвращение».





— «Познавая белый свет» — один из тех фильмов советской эпохи, которые не устаревают, а, наоборот, с каждым годом воздействуют все сильнее. Кино Киры Муратовой — это новация, актуальность и вечные темы, — отметил программный директор фестиваля Игорь Сукманов.





Девиз «Познавая белый свет» вместе с новой визуальной концепцией дает подсказку, как смотреть кино на «Лістападзе». Киноафиши под толщей наслоений на фестивальном постере символизируют и накопленную за 25 лет коллекцию фильмов, и углубленный подход к киноискусству: чтобы извлечь основную идею и постичь истину, нужно задействовать весь бэкграунд.





25-й Минский международный кинофестиваль «Лістапад» пройдет со 2 до 9 ноября. Основными площадками форума в нынешнем году станут к/т «Центральный», «Мир», «Пионер», «Москва», «Беларусь», «Falcon Club Бутик Кино» и Музей истории белорусского кино.





Учредители ММКФ — Министерство культуры Республики Беларусь и Минский городской исполнительный комитет. Организатор — Центр визуальных и исполнительских искусств «АРТ Корпорейшн».





Хештег фестиваля в нынешнем году — #listapad25.





Справочно





Кира Муратова — советский и украинский кинорежиссер, сценарист и актриса. Народная артистка УССР (1990). Ее не стало 6 июня 2018 года.



