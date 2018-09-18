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Без примесей и запаха: в Минске улучшают качество водопроводной воды

19.09.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Качество водопроводной воды у многих жителей Минска вызывает сомнение. Безопасно ли пить то, что течет из-под крана, узнала корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко. 

«Накипь образуется после первого использования чайника», – говорят минчане Мария и Илья Алексеевы. 

Семья Алексеевых теперь покупает воду в бутылках. Считают, что осадок вреден для здоровья, а жидкость, которая течет из-под крана, годится только для мытья посуды.

«Когда моешь руки, остается неприятное ощущение. Сушит ладони. И если пьешь воду, то она оседает на зубах, наподобие мела», – рассказывают Мария и Илья Алексеевы.

Специалисты уверяют: накипь для здоровья не опасна – это осадок кальция и магния. А вот фильтры могут таить в себе угрозу, если их неправильно установить.

«Если вы не каждый день пропускаете воду через фильтр, то там прекрасно размножаются микроорганизмы», – отмечает завотделением коммунальной гигиены Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Ирина Жевняк. 

Хлор, запах которого так пугает минчан, как раз очищает воду от микроорганизмов. Делает ее безопасной для здоровья человека, а от «аромата» в кружке легко избавиться. 

«Вода простояла несколько часов без пробки и запах хлора уже чувствуется гораздо меньше», – говорит начальник химико-бактериологической лаборатории Минскводоканала Наталья Грушник. 

В городской лаборатории качество воды контролируют круглосуточно. Здесь используют современные методы и новейшее оборудование. Так, аппарат обнаружит тяжелые металлы в одном миллилитре жидкости. 

«Эти методы очень точные, быстрые, экспрессные. И при этом очень мало реактивные. Мы не загрязняем окружающую среду», – отмечает Наталья Грушник.

Жители Минска получают воду из наземных и подземных источников. Если первую приходится хлорировать, то артезианскую обеззараживать не нужно. Ее очищают от железа и марганца. На станциях обезжелезивания установили новые современные фильтры. 

«Мы достигаем маркеров качества по этим двум химическим показателям до нижнего предела обнаружения», – сказала замначальника производства Минскводоканала Наталья Сазанова. 

Специалисты уверяют: из-под крана пить можно. А от запаха хлора минчан избавят в ближайшем будущем. Обеззараживать воду будут гипохлоритом натрия, который не имеет ни вкуса, ни запаха.



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Теги: Минск
 
 
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В городской лаборатории качество воды контролируют круглосуточно. Здесь используют современные методы и новейшее оборудование.
 
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