|
Без примесей и запаха: в Минске улучшают качество водопроводной воды
19.09.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Качество
«Накипь образуется после первого использования чайника», – говорят минчане Мария и Илья Алексеевы.
Семья Алексеевых теперь покупает воду в бутылках. Считают, что осадок вреден для здоровья, а жидкость, которая течет из-под крана, годится только для мытья посуды.
Специалисты уверяют: накипь для здоровья не опасна – это осадок кальция и магния. А вот фильтры могут таить в себе угрозу, если их неправильно установить.
Хлор, запах которого так пугает минчан, как раз очищает воду от микроорганизмов. Делает ее безопасной для здоровья человека, а от «аромата» в кружке легко избавиться.
«Вода простояла несколько часов без пробки и запах хлора уже чувствуется гораздо меньше», – говорит начальник химико-бактериологической лаборатории Минскводоканала Наталья Грушник.
В городской лаборатории качество воды контролируют круглосуточно. Здесь используют современные методы и новейшее оборудование. Так, аппарат обнаружит тяжелые металлы в одном миллилитре жидкости.
«Эти методы очень точные, быстрые, экспрессные. И при этом очень мало реактивные. Мы не загрязняем окружающую среду», – отмечает Наталья Грушник.
Жители Минска получают воду из наземных и подземных источников. Если первую приходится хлорировать, то артезианскую обеззараживать не нужно. Ее очищают от железа и марганца. На станциях обезжелезивания установили новые современные фильтры.
Специалисты уверяют:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В городской лаборатории качество воды контролируют круглосуточно. Здесь используют современные методы и новейшее оборудование.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)