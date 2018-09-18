﻿ Проведение выборов в "ДНР/ЛНР" не соответствует духу и букве Минских соглашений - Сайдик. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Проведение выборов в "ДНР/ЛНР" не соответствует духу и букве Минских соглашений - Сайдик

19.09.2018 21:25 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Спецпредставитель ОБСЕ на минских переговорах по Донбассу Мартин Сайдик заявляет, что проведение 11 ноября выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей идет вразрез с Минскими соглашениями.

"По моему мнению, выборы в ОРДО и ОРЛО не соответствуют ни букве, ни духу Минских соглашений", - сказал М.Сайдик, отвечая на соответствующий вопрос журналистов после заседания Трехсторонней контактной группы в Минске в среду.

Как сообщалось, на 11 ноября назначены выборы глав самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".

 
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 79
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Спецпредставитель ОБСЕ на минских переговорах по Донбассу Мартин Сайдик заявляет, что проведение 11 ноября выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской...
 
Новости дня
Новости разные
 
Тренер БАТЭ Алексей Бага: "Хотим пробиться в нокаут-раунд"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика