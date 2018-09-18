Спецпредставитель ОБСЕ на минских переговорах по Донбассу Мартин Сайдик заявляет, что проведение 11 ноября выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей идет вразрез с Минскими соглашениями.

"По моему мнению, выборы в ОРДО и ОРЛО не соответствуют ни букве, ни духу Минских соглашений", - сказал М.Сайдик, отвечая на соответствующий вопрос журналистов после заседания Трехсторонней контактной группы в Минске в среду.

Как сообщалось, на 11 ноября назначены выборы глав самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".