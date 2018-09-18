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Проведение выборов в "ДНР/ЛНР" не соответствует духу и букве Минских соглашений - Сайдик
Спецпредставитель ОБСЕ на минских переговорах по Донбассу Мартин Сайдик заявляет, что проведение 11 ноября выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей идет вразрез с Минскими соглашениями.
"По моему мнению, выборы в ОРДО и ОРЛО не соответствуют ни букве, ни духу Минских соглашений", - сказал М.Сайдик, отвечая на соответствующий вопрос журналистов после заседания Трехсторонней контактной группы в Минске в среду.
Как сообщалось, на 11 ноября назначены выборы глав самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".
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Спецпредставитель ОБСЕ на минских переговорах по Донбассу Мартин Сайдик заявляет, что проведение 11 ноября выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской...
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