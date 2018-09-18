ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Это что-то потрясающее»: местные жители о «перерождении» посёлка Болбасово

19.09.2018 22:18 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. В Орше, как и во всем районе, фактически в режиме нон-стоп ведутся строительные работы. Предприятия активно ищут инвесторов, проводят модернизацию производства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Это что-то потрясающее»: местные жители о «перерождении» посёлка Болбасово

Перестройка по-оршански: когда Болбасово станет «посёлком будущего», а регион – образцово-показательным?

Задача – создать здесь образцово-показательный регион, на который в будущем смогут равняться все остальные. О глобальной «оршанской перезагрузке» материал корреспондента Анастасии Бут.

«Это что-то потрясающее»: местные жители о «перерождении» посёлка Болбасово

Болбасово в послевоенные годы называли «ядерным щитом и мечом Советского Союза». Здесь базировался авиационный полк, а в небольшом городке жили военные и их семьи. Сегодня это поселок, который переживает свое второе рождение.

«Это что-то потрясающее»: местные жители о «перерождении» посёлка Болбасово

Раиса Бочкарева, жительница Болбасово:
Это что-то потрясающее. Мы 300 лет этого ждали, понимаете? Все было такое заброшенное. Но сейчас пускай эти катакомбы будут, но все равно будет приятно.

На реконструкцию поселка выделили свыше 7,5 миллионов рублей. Меняют все: от подземных коммуникаций до внешнего облика жилых домов.

«Это что-то потрясающее»: местные жители о «перерождении» посёлка Болбасово

Глеб Гуленков, председатель Болбасовского поселкового совета:
Самый масштабный объем – это то, что для людей наиболее необходимо. Это построена станция обезжелезивания.

«Это что-то потрясающее»: местные жители о «перерождении» посёлка Болбасово

Привлекательным внешне город станет буквально через месяц. Интересным для бизнеса – после открытия нового мультимодального логистического центра.

Подробности в видеоматериале.

 
 
Ссылка на источник 54
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Орше, как и во всем районе, фактически в режиме нон-стоп ведутся строительные работы. Предприятия активно ищут инвесторов, проводят...
 
Новости дня
Новости разные
 
У чацвер у Беларусі зноў будзе цёпла і без ападкаў
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
19.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика